Il canto del cigno in anteprima mondiale il 17 dicembre su Apple TV+

Arriva il 17 dicembre in anteprima mondiale su Apple tv+ “Il canto del cigno” di Benjamin Clery. Un film intenso e doloroso con Mahershala Ali nei panni di un uomo di fronte ad una scelta difficile.

Il canto del cigno: un film sui limiti che siamo disposti a varcare

In un vicino futuro, Cameron, marito e padre amorevole, affetto da una malattia che on lascia scampo, soffre per la sofferenza che causerà la sua morte ai suoi cari. Il suo medico Glenn Glose) gli propone una soluzione alternativa che permetterà all’uomo di proteggere la sua famiglie dalla sofferenza. L’uomo, interpretato da Mahershala Ali, si sente a un bivio, e riflette sulla scelta da effettuare. Mentre valuta se sia giusto o meno alterare il destino della sua famiglia impara tante cose sulla vita (che lo sta abbandonando) e sull’amore, che lui prova forte verso i suoi cari.

“Il canto del cigno” è un film intenso e doloroso che indaga sui limiti che siamo disposti a superare. Quanto siamo disposti a sacrificare, in nome della felicità di chi amiamo?

Cast e crew

Il film è scritto e diretto da Benjamin Cleary, ed oltre a Mahershala Ali e Glenn Close, ha nel cast, tra gli altri: Naomie Harris, Awkwafina e Adam Beach. I produttori sono: Adam Shulman, Jacob Perlin, Jonathan King, Rebecca Bourke, Mahershala Ali e Mimi Valdés.

Apple TV+ dal suo lancio a novembre 2019 è una garanzia riguardo ai contenuti originali che propone. Ad oggi, i film, i documentari e le serie Apple Original sono stati premiati con 155 vittorie e 541 nomination ai premi in meno di due anni.

Maria Grazia Bosu

04/11/2021