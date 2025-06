Il blu-ray di “Attila flagello di Dio”: un restauro imperdibile e sorprese audio esclusive

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La recente edizione in blu-ray di “Attila flagello di Dio“, film cult del 1982 con Diego Abatantuono, offre un restauro di alta qualità e novità audio che entusiasmeranno i fan. Pubblicato da Mustang Entertainment, questo film, che ha segnato un’epoca nella comicità italiana, si presenta ora con un video rinnovato e un audio multicanale che arricchisce l’esperienza visiva.

Un cult della comicità italiana

“Attila flagello di Dio” è uno dei film che ha contribuito a definire la carriera di Diego Abatantuono, attore che ha vissuto un periodo prolifico negli anni ’80. Nonostante le critiche che lo hanno etichettato come “trash”, il film ha guadagnato nel tempo uno status di culto, grazie alle sue battute memorabili e alle situazioni comiche. La pellicola racconta le avventure di una tribù di barbari in Lombardia, che decide di vendicarsi contro i romani dopo che questi hanno attaccato il loro villaggio. La sceneggiatura, scritta da Castellano e Pipolo, ha saputo mescolare elementi di commedia e avventura, rendendo il film un classico da riscoprire.

Il restauro e la qualità video

L’edizione blu-ray di “Attila flagello di Dio” è stata realizzata con un restauro 4K che ha coinvolto il Ministero della Cultura. Il processo di restauro è iniziato con la scansione del negativo originale 35mm e del negativo colonna 35mm, eseguita nel 2020 presso il laboratorio Laser Digital Film in collaborazione con RTI – Mediaset e Infinity. Il risultato finale è un video di alta qualità, con una pulizia dell’immagine notevole e un livello di dettaglio sorprendente. I colori risultano vivaci e brillanti, mentre la grana appare naturale, contribuendo a un’esperienza visiva soddisfacente. Tuttavia, si notano alcune flessioni nei titoli di testa e in alcune scritte descrittive, dove l’immagine tende a diventare più pastosa.

Audio multicanale e sottotitoli in “sbabbaro”

Una delle novità più interessanti di questa edizione è l’audio multicanale in DTS HD Master Audio 5.1. Questo sistema audio offre un coinvolgimento notevole, con una buona spazialità tra i diffusori, anche se non raggiunge i livelli delle moderne tracce audio multicanali. Nonostante ciò, l’impatto è soddisfacente, rendendo l’esperienza di visione ancora più immersiva. Inoltre, i fan possono divertirsi con i sottotitoli in “sbabbaro“, che riproducono i dialoghi del film in modo esilarante, rispettando la parlata del personaggio di Re Ardarico, interpretato da Abatantuono.

Extra imperdibili per i fan

L’edizione blu-ray di “Attila flagello di Dio” include anche due interviste esclusive che arricchiscono il contenuto del disco. La prima, intitolata “Ardarico e oltre – L’epico viaggio nel cinema di Diego Abatantuono“, è un’intervista di 23 minuti con l’attore, condotta da Claudio Pofi. In questo contributo, Abatantuono condivide aneddoti e riflessioni sulla sua carriera, offrendo uno sguardo interessante sul film e sul suo impatto. La seconda intervista, “L’ultimo urlo barbarico del cinema comico italiano – Incontro con Steve Della Casa“, della durata di 13 minuti, esplora il contesto storico e culturale in cui è uscito il film, analizzando il suo significato nel panorama cinematografico dell’epoca.

Questa nuova edizione di “Attila flagello di Dio” non è solo un omaggio a un grande classico della comicità italiana, ma rappresenta anche un’opportunità imperdibile per i fan di riscoprire un film che ha segnato un’epoca.

