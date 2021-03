Idris Elba nel trailer del nuovo film “Concrete Cowboy”

É stato rilasciato il trailer del nuovo film Netflix “Concrete Cowboy” con Idris Elba.

Concrete Cowboy: i cowboys del ghetto firmati Netflix

É stato pubblicato il primo trailer di “Concrete Cowboy”, nuovo film Netflix con Idris Elba e Caleb McLaughlin che sarà disponibile dal 2 aprile. Il regista Ricky Straub dirige le due star nel suo primo lungometraggio, presentato in anteprima al TIFF nel settembre dello scorso anno. Il film è basato sul romanzo “Ghetto Cowboy” del 2009 di Greg Neri e racconta di un giovane adolescente (McLaughlin) che viene mandato a vivere con il padre (Elba) a Philadelphia, dove impara a conoscere i cowboy urbani locali mentre cerca di capire cosa vuole dalla vita.

Protagonisti Idris Elba e Caleb McLaughlin

Il primo trailer di “Concrete Cowboy” ci anticipa come il film sia una forte esplorazione della relazione complicata tra padre e figlio, mettendo in risalto le doti recitative di McLaughlin ed Elba. Ciò è particolarmente degno di nota per McLaughlin, in quanto è uno dei suoi primi ruoli importanti al di fuori di “Stranger Things”. Possiamo dunque già intuire dal trailer che l’opera di Straub farà grande affidamento sull’interpretazione di Cole (McLaughlin), col suo personaggio in crisi d’identità e alla ricerca di risposte.

Mentre lotta con il padre ed il loro difficile rapporto, sembra che Cole abbia due strade tra cui scegliere. Riallaccia la sua amicizia con il problematico cugino (interpretato da Jharrel Jerome di “Moonlight”), il quale è tentato da una vita criminale per sfuggire alla situazione attuale in cui si trova. Tuttavia, il padre lo introduce alla comunità dei cowboy urbani, dove qui può finalmente trovare un nuovo stimoli e risposte, oltre alla possibilità di ricucire il loro rapporto travagliato. Il confronto emotivo tra McLaughlin ed Elba è il punto culminante del trailer che fa sicuramente ben sperare nella riuscita finale della pellicola.

Luca Francesconi

17/03/2021