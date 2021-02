“I tre moschettieri” con Eva Green e Vincent Cassel

“I tre moschettieri” è un romanzo di Alexandre Dumas del 1844, un classico letterario che ha resistito al passare del tempo. Ora sono in corso d’opera due nuovi film ispirati al romanzo che vedranno tra i protagonisti star internazionali come Eva Green e Vincent Cassel.

“I tre moschettieri – D’Artagnan” e “I tre moschettieri – Milady”

Variety riferisce che Martin Bourboulon, il regista di “Eiffel”, dirigerà entrambi i film basati sul classico francese: “I tre moschettieri – D’Artagnan” e “I tre moschettieri – Milady”.

Vedremo François Civil nei panni di D’Artagnan ed Eva Green nei panni di Milady. Il resto del cast include Vincent Cassel come Athos, Pio Marmaï come Porthos, Romain Duris come Aramis e Vicky Krieps (“Phantom Thread”) come Queen Anne d’Austria. Ma anche Louis Garrel come Re Luigi XIII, Lyna Khoudri come Constance Bonacieux e Oliver Jackson-Cohen (“The Invisible Man”) nel ruolo del Duca di Buckingham.

Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière hanno scritto la sceneggiatura di entrambi i film che saranno prodotti da Dimitri Rassam e Pathé Films. L’ambizioso adattamento in due parti ha un budget di circa $ 73 milioni e i due film saranno girati alla fine di quest’estate, uno dopo l’altro, in Francia.

Hannibal: i l moschettiere nero

Dimitri Rassam ha detto a Variety che il progetto baserà tutti i personaggi su figure storiche realmente esistite, proprio come fece Dumas. Ma includerà anche nuovi personaggi, per arricchire in modo organico la straordinaria tela dell’autore. Ad esempio, verrà introdotto Hannibal, basato sulla vera storia di Louis Anniaba, il primo moschettiere nero nella storia francese.

“Sentiamo una grande responsabilità nel proteggere il lavoro di Dumas offrendo, al contempo, una saga cinematografica autentica ed emozionante per il pubblico di oggi”, ha affermato Rassam, considerato uno dei migliori produttori francesi.

Questa duplice versione de “I tre moschettieri” arriva ben 100 anni dopo il primo adattamento dell’amato romanzo, prodotto da Pathé. “Siamo entusiasti di lanciare, per la terza volta nella nostra storia, l’adattamento di uno dei pezzi più iconici della letteratura francese. E grati per avere un incredibile team creativo, e partner di lunga data che si sono riuniti come i nostri moschettieri”, ha aggiunto Ardavan Safaee, CEO di Pathé Films .

Giulia Cirenei

16/02/2021