Christopher Nolan è uno dei registi più affermati e apprezzati nella scena di Hollywood. Interstellar, Il Cavaliere Oscuro, Memento e Oppenheimer sono solo alcuni dei nomi dei film prodotti dal regista che hanno collezionato un enorme successo. A rendere le sue opere così atipiche e riconoscibili sono un insieme di fattori: l’attenzione ai colori e alla composizione, l’attento studio introspettivo dei personaggi e l’intricate trame che si intrecciano. Nel tempo, Nolan è diventato un regista riconoscibile fin dal primo momento, collezionando successi, uno dopo l’altro. Ma nonostante tutti i suoi film abbiano avuto un grande successo, ce ne sono alcuni in particolare che sembrano aver particolarmente catturato il pubblico e la critica. Ecco quali sono secondo i dati di Rotten Tomatoes.

5. Insomnia (2002) – 92%

Al quinto posto della classifica troviamo l’unico film di Christopher Nolan in cui non ha partecipato alla scrittura della sceneggiatura. La storia segue due detective di Los Angeles che si trovano ad indagare su un omicidio avvenuto in Alaska. La trama si complica ulteriormente quando il detective Dormer, interpretato da Al Pacino, uccide accidentalmente il suo collega durante l’indagine. Questo evento scatena una serie di conflitti interiori in Dormer, che deve affrontare l’insonnia, il senso di colpa e la luce diurna costante dell’Alaska mentre è coinvolto nell’indagine.

A rendere memorabile il film – oltre la trama intricata -è la partecipazione di Robin Williams in un ruolo drammatico, in cui l’attore dimostra tutta la sua abilità.

4. Dunkirk (2017) – 92%

Christopher Nolan si è cimentato per la prima volta in un vero film di guerra con Dunkirk. In questo lavoro, il regista ha abbandonato la presenza di una grande star del cinema al timone, sebbene il cast presenti attori come Tom Hardy, Cillian Murphy e Michael Caine. Il film narra la travagliata esperienza di vari soldati alleati intrappolati sulle spiagge di Dunkirk, in Francia, mentre le forze tedesche cercano di eliminarli.

Dunkirk ha guadagnato la nomina di miglior film e miglior regista, e ha ottenuto uno dei più grandi incassi nella categoria dei film sulla Seconda Guerra Mondiale, con un totale di 527 milioni di dollari guadagnati in tutto il mondo.

3. Memento (2000) – 93%

Tra tutti i film di Nolan, Memento si distingue come uno dei più complessi e intricati. La trama è presentata attraverso una narrativa fratturata che mette alla prova la mente dello spettatore. Il protagonista, Leonard – interpretato da Guy Pearce – soffre di amnesia anterograda: non può creare nuovi ricordi. Come anche per Oppenheimer, anche in Memento Nolan ha dato grande importanza alle scelte cromatiche. Il film – infatti – si divide in due parti: quelle in bianco e nero che seguono un ordine cronologico, e quelle a colori, che seguono un ordine cronologico diverso.

2. Oppenheimer (2023) – 94%

Visto il grande successo ottenuto al botteghino, non ci stupisce affatto che Oppenheimer si trovi al quinto posto della classifica. Questo epico thriller biografico del 2023 racconta la vita e il lavoro di Oppenheimer come fisico teorico che ha continuato a guidare l’importante Progetto Manhattan, che gli sarebbe valso il titolo di “padre della bomba atomica”. Questo scienziato travagliato e schivo ha trovato un interprete perfetto in Cillian Murphy che – per la prima volta – ha avuto un ruolo da protagonista. I colori, le inquadrature e le musiche creano un ritmo incalzante e carico di tensione, tenendo lo spettatore incollato alla sedia per tutte le tre ore del film. Tra tutti i grandi successi di Nolan, il film si è guadagnato un podio condiviso insieme al Cavaliere Oscuro.

1. Il Cavaliere Oscuro (2008) – 94%

Centrale nella Trilogia, Il Cavaliere Oscuro condivide il podio con Oppenheimer al primo posto tra i migliori film di Nolan e un punteggio di 94%. Una posizione sicuramente meritata, considerando che la pellicola ha cambiato nettamente il corso dei film sui supereroi e del cinema stesso. A rendere indimenticabile il film ed il suo impatto – oltre all’interpretazione di Heath Ledger nei panni di Joker – è stata la decisione da parte degli Oscar. A causa dell’esclusione del Cavaliere Oscuro, gli Oscar hanno deciso di ampliare la loro lista a dieci film, per poterlo ammettere all’interno. Al momento, il film sembra aver trovato un degno avversario in Oppenheimer e solo il tempo ci dirà se quest’ultimo riuscirà a superarlo.