Oppenheimer: la spiegazione del finale del film

Oppenheimer, il film diretto da Christopher Nolan, esplora la storia della creazione della bomba atomica e si basa sugli eventi dell’audizione di sicurezza tenutasi nel 1954, durante la quale il fisico J. Robert Oppenheimer fu interrogato sulla sua partecipazione al progetto Manhattan e sui suoi presunti legami con i comunisti. Il film è noto per la sua struttura narrativa complessa, con salti nel tempo, flashback e flashforward.

Il regista Christopher Nolan è famoso per creare film densi di significato e spesso con finali intricati ma ben ragionati. In “Oppenheimer”, come nei suoi altri lavori, Nolan fornisce piccole indicazioni e dettagli che aiutano lo spettatore a comprendere il finale in modo soddisfacente.

La trama del film si sviluppa attraverso una serie di interazioni durante l’audizione di sicurezza e il flashback delle esperienze di Oppenheimer nel progetto Manhattan. Le scene a colori sono soggettive, mentre quelle in bianco e nero sono oggettive. Il film gioca con il concetto di percezione soggettiva e obiettiva della realtà.

L’aspetto centrale del film è la tensione tra la creazione della bomba atomica da parte di Oppenheimer e la sua consapevolezza degli effetti devastanti che questa tecnologia potrebbe avere sul mondo. Il personaggio di Oppenheimer si rende conto che la sua creazione potrebbe scatenare una reazione a catena distruttiva e portare alla distruzione del mondo intero.

Nella scena finale, Oppenheimer condivide una conversazione con Albert Einstein. Oppenheimer esprime la sua paura che la costruzione della bomba potrebbe avere conseguenze catastrofiche, portando alla distruzione del mondo. Einstein risponde con una battuta, chiedendo “E allora?” Oppenheimer risponde con la frase finale del film: “Penso che lo abbiamo fatto”. La scena finale rappresenta simbolicamente la consapevolezza dell’impatto distruttivo delle armi nucleari e il senso di colpa di Oppenheimer per la sua creazione.

Il film si conclude mostrando il mondo distrutto dalle armi nucleari, sottolineando il potenziale disastro che la creazione della bomba atomica ha portato con sé.

In sintesi, Oppenheimer è un film che esplora la complessità etica e scientifica della creazione della bomba atomica e le sue conseguenze devastanti. Il finale riflette la consapevolezza di Oppenheimer dell’immenso potere distruttivo della sua invenzione e la sua lotta con il senso di colpa che ne deriva.

Come Prometeo aveva donato il fuoco agli uomini, permettendogli enormi progressi ma dandogli, allo stesso tempo, un’arma potente e pericolosa, così Oppenheimer ha donato agli uomini un’arma in grado di distruggere l’umanità stessa. Divenuto un novello Prometeo, anche lui ha dovuto pagare il prezzo di un dilemma etico a cui non si può venire a capo.