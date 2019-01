In arrivo il prequel della saga de “I Soprano” con protagonisti Jon Bernthal e Vera Farmiga.

Vera Farmiga e Jon Bernthal: salto indietro nel tempo nella Newark degli anni 60’

Si chiamerà “The Many Saints of Newark” il sequel de “I Soprano”, saga sulla mafia italo americana più amata dal pubblico. Finita nel 2007, la serie è stata una sorta di apripista dell’era delle serie tv. La conclusione all’epoca lasciò l’amaro in bocca nel pubblico. Adesso, grazie ad indiscrezione dell’Hollywood Reporter sappiamo che arriverà un vero e proprio film. La regia sarà firmata da Alan Taylor, già premiato nel 2007 con un Emmy proprio per “I Soprano”. Vengono da lì anche gli sceneggiatori Lawrence Konner e David Chase, che ne è anche il produttore.

Tony Soprano e la sua gioventù

Prime indiscrezioni in arrivo parlano della gioventù del protagonista Tony Soprano.

Sono tante le domande che si fanno gli amanti della saga in attesa dell’arrivo del film sul grande schermo. Quel che è certo che conosceremo la gioventù del patriarca della famiglia: Tony, interpretato da James Gandolfini, tragicamente scomparso a soli 51 anni il 19 Giugno del 2013, mentre era in vacanza a Roma, in attesa di recarsi al Taormina Film Festival.

Il film dovrebbe essere ambientato nella Newark della fine degli anni ’50, più o meno gli anni della nascita di Tony. Figlio di un piccolo boss, il ragazzo farà la sua gavetta accanto ai suoi cugini. Tutti loro saranno coinvolti nelle faide di quegli anni tra italo e afro americani. Tra sparatorie e scene al cardiopalma non mancheranno senz’altro i colpi di scena. Molti degli attori più amati della saga appariranno probabilmente nel film, in ruoli diversi da quelli originali, visto il salto cronologico. Si danno quasi per certi nel cast Jon Bernthal, Vera Farmiga e Alessandro Nivola. Quest’ultimo sarà Dickey Moltisanti, il mentore del giovane Tony Soprano adolescente.

Ivana Faranda

15/01/2019