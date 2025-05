I Simpson: Kelly Macleod sarà la nuova voce di Milhouse dopo l’uscita di Pamela Hayden

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La serie animata I Simpson continua a sorprendere i suoi fan con novità e cambiamenti. Recentemente, è stata annunciata la sostituzione della voce di Milhouse Van Houten, il miglior amico di Bart, che sarà ora interpretato da Kelly Macleod. Questo avviene dopo l’uscita di scena di Pamela Hayden, che ha prestato la sua voce al personaggio per oltre trentacinque anni. La decisione è stata comunicata nel novembre 2024, segnando un’importante transizione per la serie creata da Matt Groening.

L’uscita di Pamela Hayden e l’arrivo di Kelly Macleod

Pamela Hayden ha avuto un ruolo fondamentale nel dare vita a Milhouse, un personaggio che, pur non essendo un protagonista, è diventato uno dei più amati del cast. La sua voce ha accompagnato generazioni di spettatori, contribuendo a rendere Milhouse un simbolo dell’amicizia e delle avventure infantili. Hayden non si è limitata a dare voce solo a Milhouse, ma ha anche interpretato altri personaggi iconici come Jimbo Jones, Rod e Todd Flanders, Janey e Malibu Stacey. La sua uscita segna quindi la fine di un’era per la serie.

La produzione ha scelto Kelly Macleod come nuova voce di Milhouse. Già conosciuta dai fan, Macleod ha un background musicale che la rende una figura interessante nel panorama del doppiaggio. Il suo debutto come voce di Milhouse avverrà nell’episodio finale della stagione attuale, intitolato “Estranger Things“. In questo episodio, Milhouse avrà solo una battuta, ma rappresenta un passo importante verso la sua piena integrazione nel cast a partire dalla prossima stagione.

Kelly Macleod: un’artista con un passato musicale

Kelly Macleod ha iniziato la sua carriera nella rock band Private Life e ha fatto parte delle Sweet Potatoes. Nel 2021, ha pubblicato un album da solista intitolato “Wide Open“. La sua esperienza nel mondo della musica potrebbe aggiungere una dimensione nuova e fresca al personaggio di Milhouse. Macleod aveva già fatto un’apparizione in I Simpson durante la stagione 33 nel 2022, nell’episodio “Bart the Cool Kid“, dove si è esibita con la canzone “Two Badges, One Mind“, insieme a nomi noti come The Weeknd e Michael Rapaport.

Con il passaggio a Kelly Macleod, i fan di I Simpson possono aspettarsi un’interpretazione che, pur mantenendo l’essenza del personaggio, porterà anche un tocco personale e originale. La nuova voce di Milhouse sarà ascoltata in una versione adulta del personaggio, il che rende ancora più interessante il suo debutto.

Il doppiaggio di Milhouse in Italia

In Italia, il personaggio di Milhouse è attualmente doppiato da Davide Lepore. La notizia del cambio di voce ha suscitato curiosità tra i fan italiani, che si chiedono come sarà interpretato il personaggio nella versione originale e se ci saranno cambiamenti significativi anche nel doppiaggio italiano. La serie ha sempre avuto un forte seguito nel nostro paese, e i fan sono ansiosi di scoprire come si evolverà il personaggio di Milhouse con la nuova voce.

La transizione di Milhouse da Pamela Hayden a Kelly Macleod rappresenta un cambiamento significativo per I Simpson, una serie che ha saputo rinnovarsi nel corso degli anni mantenendo sempre viva l’attenzione del pubblico. Con l’episodio finale della stagione in arrivo, i fan sono pronti a scoprire questa nuova fase per uno dei personaggi più iconici della serie.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!