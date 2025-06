I set LEGO ispirati a One Piece: la Going Merry e altre novità in arrivo ad agosto 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’universo LEGO si prepara a espandere la sua offerta con una nuova linea dedicata a One Piece, il celebre manga di Eiichiro Oda. Secondo le ultime indiscrezioni, i set tematici saranno disponibili a partire da agosto 2025, con un’attenzione particolare alla Going Merry, la nave iconica della ciurma di Monkey D. Luffy. Questo articolo esplorerà i dettagli dei set in arrivo, i personaggi inclusi e altre novità legate a questa attesa collaborazione.

La Going Merry: un set imperdibile per i fan

Tra i vari set che saranno lanciati, quello dedicato alla Going Merry si distingue per il suo numero di pezzi e il prezzo competitivo. Con 1.376 mattoncini, il set avrà un costo di 129,99 dollari, mentre il prezzo per il mercato europeo dovrebbe aggirarsi intorno ai 150 euro. Questo set non solo permetterà ai fan di ricreare la nave, ma includerà anche cinque membri principali dell’equipaggio: Monkey D. Luffy, Zoro, Nami, Usopp e Sanji. La Going Merry è un simbolo della prima stagione della serie live-action di One Piece, disponibile su Netflix dal 2023. Tuttavia, i fan potrebbero rimanere delusi dalla mancanza di Tony Tony Chopper, il quale non compare nel set a causa della sua assenza nella prima stagione.

Nonostante l’assenza di Chopper, Netflix ha già avviato la vendita di merchandising dedicato al personaggio attraverso i suoi canali ufficiali, offrendo ai fan l’opportunità di aggiungere un tocco di Chopper alle loro collezioni. La Going Merry rappresenta un pezzo fondamentale per chi desidera immergersi nel mondo di One Piece, e la sua costruzione promette di essere un’esperienza coinvolgente e nostalgica.

Altri set LEGO in arrivo: un viaggio nell’universo di One Piece

Oltre alla Going Merry, si prevede l’arrivo di altri quattro set LEGO ispirati a One Piece, tutti programmati per il mese di agosto 2025. Tra questi, il villaggio Foosha, il Circo di Buggy, la battaglia di Arlong Park e il ristorante galleggiante Baratie. Ogni set offrirà ai fan l’opportunità di ricreare scene iconiche e momenti memorabili della serie, arricchendo ulteriormente la loro esperienza con il mondo di One Piece.

Il villaggio Foosha, ad esempio, rappresenta il punto di partenza dell’avventura di Luffy e dei suoi compagni, mentre il Circo di Buggy è noto per le sue esibizioni stravaganti e i suoi personaggi eccentrici. La battaglia di Arlong Park è uno degli scontri più significativi della serie, mentre il ristorante Baratie è famoso per le sue avventure culinarie e i suoi personaggi indimenticabili. Questi set non solo celebrano la storia di One Piece, ma offrono anche ai fan l’opportunità di interagire con i loro personaggi preferiti in modo creativo.

Brickheadz e collezionismo: nuove opportunità per i fan

In aggiunta ai set principali, si vocifera che LEGO stia preparando anche due pezzi da collezione in formato Brickheadz, protagonisti Monkey D. Luffy e Buggy. Questi personaggi, rappresentati in uno stile unico e accattivante, offriranno ai collezionisti un’altra opportunità per arricchire le loro collezioni. I Brickheadz sono noti per il loro design distintivo e la loro capacità di catturare l’essenza dei personaggi in modo divertente e creativo.

Questa nuova linea di prodotti LEGO rappresenta un’ottima occasione per i fan di One Piece di passare il tempo in attesa dell’uscita della seconda stagione della serie, prevista per il 2026. Con una varietà di set e personaggi disponibili, i fan possono aspettarsi un’esperienza di costruzione coinvolgente e ricca di nostalgia, mentre si preparano a rivivere le avventure di Monkey D. Luffy e della sua ciurma.

Un successo assicurato per i fan di One Piece

Con l’arrivo di questi nuovi set LEGO, i fan di One Piece possono già iniziare a pianificare le loro collezioni e le loro costruzioni. La Going Merry e gli altri set in arrivo promettono di soddisfare le aspettative di un pubblico appassionato e affezionato. La combinazione di elementi iconici della serie e la qualità dei prodotti LEGO garantiscono un successo assicurato per questa nuova collaborazione, che si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli appassionati.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!