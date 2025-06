I remake live-action Disney: una classifica dei migliori e dei peggiori

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Negli ultimi anni, la Disney ha intrapreso un percorso di rifacimenti in live-action dei suoi classici animati, suscitando reazioni contrastanti tra il pubblico e i critici. Alcuni di questi film hanno saputo catturare l’essenza delle storie originali, mentre altri sono stati percepiti come meri esercizi di marketing. Ecco una panoramica dei remake più significativi, suddivisi in base ai loro meriti e difetti.

Il libro della giungla

Tra i rifacimenti più apprezzati figura “Il libro della giungla“, diretto da Jon Favreau. Questo film riesce a trasmettere una maturità che arricchisce l’opera originale. La combinazione di effetti visivi avanzati, in particolare l’uso della CGI, ha reso la giungla e i suoi abitanti incredibilmente realistici. La storia, pur mantenendo i tratti distintivi del cartone animato del 1967, offre un’esperienza più profonda e coinvolgente, capace di emozionare anche il pubblico adulto. La colonna sonora, insieme alle performance dei doppiatori, ha contribuito a rendere il film un successo, tanto da essere considerato uno dei migliori remake Disney.

Cruella

Al secondo posto troviamo “Cruella“, un prequel che esplora le origini della celebre antagonista di “La carica dei 101“. Ambientato nella Londra degli anni ’70, il film presenta una Emma Stone in grande forma, capace di dare vita a un personaggio complesso e affascinante. La pellicola si distingue per il suo stile visivo audace, i costumi stravaganti e una colonna sonora che riflette perfettamente l’epoca punk. “Cruella” ha saputo reinventare la figura di Crudelia De Mon, rendendola più sfumata e meno unidimensionale, tanto da farci riconsiderare il nostro approccio al personaggio.

Cenerentola

Il remake di “Cenerentola“, diretto da Kenneth Branagh, ha catturato l’attenzione degli spettatori grazie alla sua eleganza e raffinatezza. Lily James nel ruolo di Ella e Richard Madden come principe Kit incarnano perfettamente i loro personaggi, portando sullo schermo una storia che, pur non reinventando la trama, la arricchisce di dettagli e profondità. Questo film riesce a evocare un forte senso di nostalgia, rendendo omaggio al classico del 1950 e conquistando il cuore di molti fan della Disney.

La carica dei 101

In “La carica dei 101“, Glenn Close offre una performance memorabile nel ruolo di Crudelia De Mon, rendendo il film uno dei rifacimenti più riusciti della Disney. A differenza dell’originale, questo live-action si distacca dall’animazione, presentando una narrazione più realistica e priva di animali parlanti. La pellicola riesce a catturare l’essenza della storia, mantenendo un equilibrio tra umorismo e dramma, e si è affermata come un classico a sé stante.

Ritorno al Bosco dei 100 acri

“Ritorno al Bosco dei 100 acri” segna il passaggio di Ewan McGregor da Obi-Wan Kenobi a Christopher Robin, un cambiamento che porta con sé un tono più malinconico e nostalgico. La trama segue un Christopher Robin adulto che deve affrontare le sfide della vita, mentre Winnie The Pooh cerca di riportarlo alla spensieratezza dell’infanzia. Questo film riesce a toccare le corde emotive del pubblico adulto, affrontando temi come la perdita dell’innocenza e l’importanza dei ricordi.

Aladin

“Aladin“, pur non avendo ricevuto il sequel tanto atteso, si distingue come uno dei live-action più riusciti. Will Smith, nel ruolo del Genio, ha portato una nuova energia al personaggio, riuscendo a mantenere viva l’essenza dell’animazione originale. La pellicola è caratterizzata da una vivace colonna sonora e da scenografie mozzafiato, che rendono omaggio alla cultura araba, pur con alcune libertà artistiche.

La Bella e la Bestia

Il remake de “La Bella e la Bestia” ha mantenuto l’anima del film originale, con Emma Watson nel ruolo di Belle e Dan Stevens come Bestia. La CGI utilizzata per dare vita alla Bestia è stata ben accolta, e la parte musicale ha conquistato il pubblico grazie a un’attenzione particolare ai dettagli. Questo film ha saputo attrarre sia i fan della versione animata che nuove generazioni, diventando un successo al botteghino.

Dumbo

“Dumbo“, diretto da Tim Burton, si propone di espandere la storia originale, introducendo nuovi personaggi e sottotrame. Tuttavia, questa scelta ha reso il film un po’ dispersivo. Nonostante ciò, l’estetica visiva tipica di Burton ha reso il film affascinante, con un’atmosfera malinconica che si sposa bene con la storia di un elefantino emarginato. Tuttavia, il film non riesce a trovare un equilibrio tra la narrazione originale e le nuove aggiunte.

Il Re Leone

“Il Re Leone” è uno dei film più iconici della Disney, e il suo rifacimento in live-action ha suscitato grandi aspettative. Diretto da Jon Favreau, il film è visivamente impressionante e presenta una tecnologia CGI all’avanguardia. Tuttavia, alcuni critici hanno notato che il realismo delle immagini ha fatto perdere alcune delle sfumature emotive presenti nell’originale. Sebbene il film abbia riscosso un buon successo, il prequel “Mufasa – Il Re Leone” ha ricevuto feedback meno entusiasti.

Lilo & Stich

“Lilo & Stich” ha fatto registrare incassi record al botteghino, ma ha sollevato interrogativi tra i fan riguardo alle modifiche apportate alla trama originale. Nonostante le perplessità, la versione in CGI del piccolo alieno ha trovato un’accoglienza positiva, dimostrando che gli sforzi degli studios sono stati apprezzati. Tuttavia, alcune scelte narrative hanno suscitato critiche, in particolare per quanto riguarda la modifica di elementi iconici del film originale.

La Sirenetta

“La Sirenetta” ha generato un grande dibattito prima della sua uscita, in particolare per il casting di Halle Bailey nel ruolo di Ariel. Nonostante le polemiche iniziali, la performance vocale della cantante ha conquistato il pubblico. Tuttavia, il film non riesce a raggiungere la magia dell’originale, specialmente nelle sequenze subacquee. Pur con alcune variazioni, l’essenza della storia è stata rispettata, ma non senza riserve.

Maleficent

“Maleficent” offre una nuova prospettiva sulla storia di “La bella addormentata nel bosco“, raccontando gli eventi dal punto di vista della strega. Angelina Jolie interpreta il ruolo principale con grande intensità, rendendo il personaggio complesso e affascinante. Questo approccio ha rappresentato una novità per la Disney, portando a una rivalutazione della figura del cattivo. Il sequel, “Maleficent – Signora del male“, ha ricevuto un’accoglienza meno entusiasta.

Mulan

“Mulan” ha cercato di rimanere fedele alla storia originale, ma ha ricevuto critiche per la sua mancanza di calore e umanità. La pellicola, pur avendo un’estetica visivamente accattivante, è stata percepita come fredda e priva di anima. L’assenza di Mushu, il drago che nel cartone animato portava comicità e leggerezza, è stata un punto dolente per molti fan.

Pinocchio

Il remake di “Pinocchio“, diretto da Robert Zemeckis e con Tom Hanks nel cast, non ha soddisfatto le aspettative. La pellicola è stata criticata per la sua mancanza di coinvolgimento emotivo, risultando più un esercizio di copia che un’opera originale. Nonostante l’uso della CGI, il film non è riuscito a catturare la magia della storia classica.

Lilli e il Vagabondo

Il live-action di “Lilli e il Vagabondo” ha sollevato interrogativi sulla necessità di un remake. Sebbene la storia sia dolce e nostalgica, il film è stato giudicato piuttosto piatto e la CGI sugli animali ha suscitato perplessità. La pellicola, pur avendo i suoi momenti toccanti, non ha saputo raggiungere l’impatto emotivo dell’originale.

Peter Pan & Wendy

“Peter Pan & Wendy” ha cercato di modernizzare la storia classica, ma ha deluso molti fan. L’adattamento ha perso l’energia e la spensieratezza del personaggio principale, rendendo la narrazione forzata. Questo approccio ha reso difficile il confronto con il live-action di P.J. Hogan, che ha saputo catturare meglio l’essenza della storia.

Biancaneve

Il remake di “Biancaneve” ha suscitato un’ondata di critiche, in particolare per le scelte di casting e le modifiche apportate alla trama. La protagonista Rachel Zegler non ha ricevuto un’accoglienza positiva, e le sue dichiarazioni sulla necessità di “svecchiare” il personaggio hanno sollevato polemiche. Le modifiche alla storia e alla caratterizzazione dei nani hanno ulteriormente alimentato il malcontento, rendendo difficile per il pubblico accettare questa nuova versione.

