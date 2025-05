I reality italiani che hanno chiuso i battenti: da The Couple a La Tribù di Paola Perego

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo dei reality show in Italia ha visto alti e bassi, con programmi che hanno conquistato il pubblico e altri che, al contrario, sono stati costretti a chiudere i battenti in anticipo. Recentemente, il caso di “The Couple – Una Vittoria Per Due“, condotto da Ilary Blasi, ha suscitato grande attenzione. La decisione di Pier Silvio Berlusconi di interrompere il programma senza una puntata finale ha riportato alla luce altri flop della televisione italiana. In questo articolo, esploreremo i dodici reality show che non hanno avuto il successo sperato.

I primi flop: Survivor e Operazione Trionfo

Il primo reality show a subire un insuccesso in Italia risale al 2001, quando “Survivor“, condotto da Benedetta Corbi su Italia 1, è stato chiuso prematuramente. Il programma, che combinava segmenti registrati di sopravvivenza con momenti in diretta, non ha saputo attrarre un pubblico sufficiente e ha dovuto interrompere la sua corsa. L’anno successivo, un altro tentativo, “Operazione Trionfo“, ha visto Miguel Bosè alla conduzione. Anche questo show ha subito un destino simile, affossato dalla concorrenza di “Amici“, il talent show di punta di Mediaset.

Nel 2005, “Ritorno Al Presente“, condotto da Carlo Conti, ha cercato di portare i vip in epoche passate, ma il format non ha catturato l’interesse del pubblico e il programma è stato cancellato. Questi esempi dimostrano come, anche in un periodo di grande popolarità per i reality show, non tutti i progetti riescono a decollare.

L’esplosione dei reality e i flop meteora

A metà degli anni 2000, il panorama dei reality show in Italia ha conosciuto un vero e proprio boom. Mentre alcuni programmi come “La Fattoria“, “La Talpa” e “Music Farm” hanno ottenuto un buon riscontro, altri sono stati dimenticati rapidamente. “Reality Circus“, condotto da Barbara d’Urso, è stato chiuso dopo poche puntate a causa di ascolti deludenti. Lo stesso anno, “Unan1mous” di Maria De Filippi ha visto la luce per solo tre episodi prima di essere cancellato.

Nel 2007, Barbara d’Urso ha tentato di lanciare “Uno, Due, Tre… Stalla!“, un mix tra “La Fattoria” e “La Pupa e il Secchione“. Tuttavia, il programma non ha funzionato e la produzione ha dovuto rivedere il regolamento per cercare di salvare il salvabile. Un altro flop significativo è stato “Italian Academy“, un talent show per ballerini condotto da Lucilla Agosti nel 2009, che ha faticato a trovare il suo pubblico.

Flop recenti e il ritorno di La Talpa

Nel 2011, “uMan Take Control“, condotto da Mago Forest e Rossella Brescia, ha seguito le orme di “The Couple“, chiudendo in anticipo senza una conclusione soddisfacente. Anche “Baila!” di Barbara d’Urso, andato in onda nello stesso anno su Canale 5, ha faticato a mantenere l’attenzione del pubblico.

Nel 2024, “La Talpa – Who Is The Mole” è tornato in onda, ma non è stato l’unico programma a riscontrare difficoltà. “The Couple – Una Vittoria Per Due“, chiuso nel 2025, ha dimostrato che il rischio di flop è sempre presente nel mondo dei reality.

La tribù di Paola Perego: il flop che non è mai andato in onda

Infine, non si può non menzionare “La Tribù” di Paola Perego, un progetto così maldestro che, nonostante i promo televisivi e la copertura di “Tv Sorrisi & Canzoni“, non è mai andato in onda. Questo caso rappresenta un esempio emblematico di come anche le produzioni più pubblicizzate possano fallire clamorosamente, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori sorpresi.

La storia dei reality show in Italia è costellata di successi e insuccessi, e “The Couple” non è che l’ultimo di una lunga lista di programmi che hanno cercato di conquistare il pubblico, ma che alla fine non sono riusciti a mantenere le promesse.

