I ragazzi di Amici si esibiscono al Foro Italico: un evento di musica e benessere

Il 3 maggio 2025, il Foro Italico di Roma ha ospitato una straordinaria manifestazione che ha unito musica e benessere: la Special Edition di Tennis and Friends. Tra gli ospiti d’onore, i ragazzi della scuola di Amici, che hanno avuto l’opportunità di esibirsi dal vivo per la prima volta al di fuori degli studi televisivi. L’evento ha richiamato un vasto pubblico, che ha accolto i giovani talenti con entusiasmo e calore.

L’accoglienza del pubblico e l’apertura dell’evento

L’atmosfera al Foro Italico era elettrica, con il pubblico in attesa di vedere i propri beniamini. A presentare i ragazzi è stata la giudice del serale, Elena D’Amario, che ha esordito con parole di incoraggiamento: “Che meraviglia ragazzi avervi qui. So che siete ancora super impegnati con la preparazione delle vostre performance”. La prima a salire sul palco è stata Chiara, una ballerina che ha recentemente affrontato un momento difficile, essendo stata eliminata nella puntata del serale del 3 maggio, dove ha perso al ballottaggio contro il fidanzato TrigNO. La loro storia, iniziata tra le mura della casetta, ha colpito il pubblico, creando un legame speciale tra i due.

Le emozioni di TrigNO e le performance dei ballerini

TrigNO ha avuto l’occasione di esibirsi con il suo inedito “Maledetta Milano” e ha condiviso le sue emozioni con il pubblico: “Ho incontrato delle persone speciali, dalla produzione ai miei compagni, e forse ho trovato anche l’amore”. La sua performance ha messo in evidenza non solo il suo talento, ma anche il forte legame che si è creato con Chiara.

Alessia Pecchia, un’altra ballerina in gara, ha incantato il pubblico con una coinvolgente esibizione di flamenco. Ha descritto Amici come “la concretizzazione di quello che avevo sempre sognato e immaginato”. Anche Daniele ha condiviso le sue sensazioni sul palco, sottolineando l’importanza dell’energia che si percepisce sia nello studio che durante l’esibizione al Foro Italico.

Antonia e la sua crescita artistica

Antonia ha presentato il suo inedito “Relax”, rivelando come il suo percorso al serale non sia stato semplice, ma le abbia permesso di crescere come artista. “In questo percorso sono cambiata, anche se a volte è difficile percepirlo. Ho imparato a non arrendermi, perché è l’unica cosa che voglio fare nella mia vita”, ha dichiarato. Elena D’Amario ha colto l’occasione per sottolineare l’importanza del messaggio di perseveranza e fiducia nei propri sogni, un insegnamento fondamentale per le nuove generazioni.

Le performance finali e il legame con il pubblico

Dopo l’esibizione di Francesco, che ha portato sul palco la sua energia con “Il ritmo delle cose” di Rkomi, è stata la volta di Nicolò, che ha cantato il suo inedito “Un’ora di follia”. Visibilmente emozionato, ha ricordato la sua prima esibizione sul palco del serale, esprimendo gratitudine verso il pubblico: “Senza di loro non sarei qui”.

Al termine delle performance, Elena D’Amario ha invitato gli allievi a regalare le maglie del serale ai fan presenti, creando un momento di connessione tra i ragazzi e il loro affezionato pubblico. L’evento si è concluso con un’atmosfera di festa e condivisione, sottolineando il potere della musica e dell’arte nel creare legami e emozioni.

