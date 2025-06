I protagonisti di Vikings: dove sono ora gli attori dopo la fine della serie

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie Vikings ha lasciato un segno indelebile nel panorama delle produzioni storiche in streaming. Con sei stagioni di avventure e intrighi, lo show ha chiuso i battenti su Netflix, lasciando gli spettatori con molte domande senza risposta. Mentre il capitolo principale si è concluso, i fan si chiedono che fine abbiano fatto i protagonisti della saga. Ecco un aggiornamento sui percorsi professionali degli attori principali dopo la fine della serie.

Travis Fimmel: da Ragnar a nuove sfide cinematografiche

Travis Fimmel, noto per il suo ruolo iconico di Ragnar Lothbrok, non ha abbandonato il mondo dello spettacolo. Dopo Vikings, ha recitato nel film Warcraft nel 2015, dove ha interpretato Anduin Lothar. La sua carriera ha continuato a espandersi con il ruolo di Marcus in Raised by Wolves, una serie distopica che ha avuto i primi due episodi diretti da Ridley Scott. Fimmel ha anche esplorato il genere della fantascienza con il suo ruolo di Desmond Hart in Dune: Prophecy. Attualmente, l’attore è impegnato nelle riprese di Caught, un film di guerra che vede la partecipazione di star come Sean Penn e Susan Sarandon, mentre attende l’uscita di Rust, un progetto che ha suscitato grande attesa.

Katheryn Winnick: da Lagertha a nuovi orizzonti

Katheryn Winnick, che ha interpretato la leggendaria Lagertha, ha continuato a costruire la sua carriera dopo Vikings. Ha recitato nella serie Netflix Wu Assassins, dove ha potuto mostrare le sue abilità in un contesto di azione e arti marziali. Successivamente, è approdata a Big Sky, un thriller poliziesco in cui interpreta un’ex poliziotta determinata a risolvere un mistero legato a un rapimento. Nel 2025, si vocifera che Winnick stia considerando anche la regia, un passo significativo che potrebbe ampliare ulteriormente il suo repertorio artistico.

Alexander Ludwig: dalla recitazione alla musica country

Alexander Ludwig, che ha interpretato Bjorn, ha intrapreso un percorso diverso dopo la fine di Vikings. Oltre a continuare la sua carriera di attore, ha realizzato il suo sogno nel mondo della musica country, debuttando nel 2022 con l’album Highway 99. Ha recitato nel ruolo di Ace Spade nella serie Heels, dedicata al mondo del wrestling, fino al 2023. Recentemente, ha partecipato a Bad Boys: Ride or Die. Oggi, Ludwig si dedica anche alla sua famiglia, abbracciando il ruolo di papà con entusiasmo.

Gustaf Skarsgård: da Floki a Hollywood

Gustaf Skarsgård, noto per il suo ruolo di Floki, ha continuato a lavorare nel settore televisivo e cinematografico dopo la chiusura di Vikings nel 2020. Ha recitato nella serie Cursed, dove ha interpretato Merlino, e ha fatto il suo ingresso a Hollywood con un ruolo in Oppenheimer, dove ha vestito i panni del fisico Hans Bethe. Recentemente, è apparso in Black Bag, un progetto che lo ha visto recitare al fianco di Cate Blanchett, consolidando ulteriormente la sua carriera internazionale.

Alyssa Sutherland e altri attori: percorsi diversi

Alyssa Sutherland, che ha interpretato la regina Aslaug, ha continuato la sua carriera recitando nella serie The Mist. Ha anche fatto parte del cult horror La Casa – Il Risveglio, l’ultimo capitolo della saga ideata da Sam Raimi. Altri attori come Clive Standen, noto per il ruolo di Rollo, hanno recitato in serie come Taken e Mirage. George Blagden, che ha interpretato Athelstan, ha guadagnato notorietà come Luigi XIV in Versailles e ha partecipato alla quarta stagione di Black Mirror. Infine, Georgia Hirst, che ha vestito i panni di Torvi, ha realizzato cameo in video musicali e cortometraggi horror, continuando a esplorare il suo talento artistico.

Se la nostalgia per Vikings continua a farsi sentire, i fan possono rifugiarsi nella classifica di tutte le stagioni della serie, un modo per rivivere le avventure dei personaggi che hanno segnato un’epoca.

