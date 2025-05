I premi David di Donatello 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla cerimonia di mercoledì

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La 70ª edizione dei Premi David di Donatello, il prestigioso riconoscimento del cinema italiano, si svolgerà mercoledì 7 maggio 2025. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1 a partire dalle 21:40, con la possibilità di seguirlo anche in 4K sul canale Rai4K e in streaming su RaiPlay. Questa cerimonia rappresenta un momento fondamentale per il settore cinematografico italiano, celebrando i migliori film e artisti dell’anno.

Location e conduzione dell’evento

La cerimonia avrà luogo nel Teatro 5 di Cinecittà, un luogo emblematico per la storia del cinema italiano e particolarmente legato alla figura di Federico Fellini. Questo teatro è noto per la sua importanza nella produzione cinematografica e rappresenta un palcoscenico ideale per un evento di tale rilevanza. La conduzione della serata sarà affidata a due volti noti del panorama televisivo e artistico italiano: Elena Sofia Ricci, attrice di grande talento, e Mika, cantante e showman di fama internazionale. La loro presenza promette di rendere la serata non solo un momento di celebrazione, ma anche di intrattenimento.

I film più candidati

Quest’anno, i film che si contendono il maggior numero di nomination sono “Berlinguer – La grande ambizione” di Andrea Segre e “Parthenope” di Paolo Sorrentino, entrambi con ben 15 candidature. Segue “L’arte della gioia” con 13 nomination. Questi film rappresentano una varietà di stili e narrazioni, riflettendo la ricchezza e la diversità del cinema italiano contemporaneo. La competizione si preannuncia accesa, con opere che affrontano temi di grande rilevanza sociale e culturale, rendendo la cerimonia un momento di grande attesa per gli appassionati di cinema.

Le principali categorie in gara

Miglior film

I film in lizza per il premio di Miglior Film includono:

“ Berlinguer – La grande ambizione ”

” “ Parthenope ”

” “ L’arte della gioia ”

” “ Il tempo che ci vuole ”

” “Familia”

Questa categoria rappresenta il cuore della cerimonia, con opere che hanno saputo catturare l’attenzione del pubblico e della critica.

Miglior regia

Per quanto riguarda la Miglior Regia, i candidati sono:

Andrea Segre per “ Berlinguer – La grande ambizione ”

per “ ” Paolo Sorrentino per “ Parthenope ”

per “ ” Valeria Golino per “ L’arte della gioia ”

per “ ” Francesca Comencini per “ Il tempo che ci vuole ”

per “ ” Francesco Costabile per “Familia”

Questi registi hanno dimostrato una notevole capacità di raccontare storie attraverso la loro visione artistica, contribuendo in modo significativo alla qualità del cinema italiano.

Miglior attore protagonista

Nella categoria Miglior Attore Protagonista, i candidati sono:

Elio Germano per “ Berlinguer – La grande ambizione ”

per “ ” Fabrizio Gifuni per “ Il tempo che ci vuole ”

per “ ” Silvio Orlando per “ Parthenope ”

per “ ” Francesco Gheghi per “ Familia ”

per “ ” Tommaso Ragno per “Vermiglio”

Questi attori hanno offerto performance memorabili, portando sullo schermo personaggi complessi e affascinanti.

Miglior attrice protagonista

Le attrici in corsa per il premio di Miglior Attrice Protagonista includono:

Valeria Bruni Tedeschi per “ L’arte della gioia ”

per “ ” Jasmine Trinca per “ L’arte della gioia ”

per “ ” Luisa Ranieri per “ Parthenope ”

per “ ” Tecla Insolia per “ Familia ”

per “ ” Geppi Cucciari per “Diamanti”

Queste interpreti hanno saputo dare vita a ruoli significativi, dimostrando il loro talento e la loro versatilità.

Miglior attore e attrice non protagonista

Nella categoria Miglior Attore Non Protagonista, i nomi in nomination sono:

Roberto Citran per “ Berlinguer – La grande ambizione ”

per “ ” Francesco Di Leva per “ Familia ”

per “ ” Guido Caprino per “ L’arte della gioia ”

per “ ” Pierfrancesco Favino per “ Napoli – New York ”

per “ ” Peppe Lanzetta per “Parthenope”

Per quanto riguarda le attrici non protagoniste, le candidate sono:

Valeria Bruni Tedeschi per “ L’arte della gioia ”

per “ ” Jasmine Trinca per “ L’arte della gioia ”

per “ ” Luisa Ranieri per “ Parthenope ”

per “ ” Tecla Insolia per “ Familia ”

per “ ” Geppi Cucciari per “Diamanti”

Queste nomination evidenziano l’importanza di ogni singolo contributo all’interno delle opere cinematografiche.

Premi speciali e riconoscimenti

Durante la cerimonia, verranno conferiti anche premi speciali. Il David alla Carriera sarà assegnato al maestro Pupi Avati, una figura di spicco nel panorama culturale italiano, noto per il suo contributo al cinema. I David Speciali andranno a Ornella Muti, attrice che ha saputo conquistare il pubblico sia in Italia che all’estero, e a Timothée Chalamet, considerato uno degli attori più talentuosi della sua generazione. Questi riconoscimenti sottolineano l’importanza di celebrare non solo i film e le performance, ma anche le carriere di coloro che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema.

