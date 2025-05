I premi David di Donatello 2025: celebrazione del cinema italiano e titoli da non perdere su NOW

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La settantesima edizione dei premi David di Donatello ha messo in luce il talento e la creatività del cinema italiano, con opere che hanno saputo conquistare il pubblico e la critica. Tra i film premiati, titoli come “Vermiglio”, “L’arte della gioia” e “Gloria!” sono ora disponibili in streaming su NOW, offrendo l’opportunità di riscoprire storie profonde e coinvolgenti. Questo articolo esplora i vincitori e i film candidati, evidenziando l’importanza di rimanere aggiornati sulle nuove produzioni cinematografiche.

I vincitori dei David di Donatello 2025

Vermiglio: un trionfo di riconoscimenti

“Vermiglio”, scritto e diretto da Maura Delpero, ha fatto un percorso straordinario dal suo debutto alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha ricevuto il Leone d’Argento Gran Premio della Giuria. Questo film ha collezionato ben sette David di Donatello, tra cui Miglior Film e Miglior Regia, quest’ultimo assegnato per la prima volta a una donna nella storia del premio. La trama segue la vita della famiglia Graziadei in un piccolo paese del Trentino, dove l’arrivo di un soldato del sud Italia sconvolge la loro routine, in particolare quella della figlia maggiore, Lucia. Delpero ha dichiarato di aver tratto ispirazione dalla sua storia familiare e dai luoghi della sua infanzia, realizzando un’opera che cerca di preservare le tradizioni locali attraverso il cinema.

L’arte della gioia: un’opera audace

“L’arte della gioia”, basato sul romanzo postumo di Goliarda Sapienza, ha ricevuto tre David di Donatello, tra cui Migliore Attrice Protagonista per Tecla Insolia, che ha interpretato il complesso personaggio di Modesta. La storia, scritta tra il 1967 e il 1976, affronta temi di libertà e autodeterminazione femminile, sfidando le convenzioni sociali degli anni ’70. Valeria Bruni Tedeschi ha ricevuto un premio come Migliore Attrice Non Protagonista per il suo ruolo di Principessa Gaia Brandiforti, mentre la sceneggiatura ha visto il contributo della regista Valeria Golino. Il film è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes nel 2024, ricevendo un’accoglienza calorosa sia dalla critica che dal pubblico.

Gloria!: il debutto di Margherita Vicario

“Gloria!”, il film di Margherita Vicario, ha ottenuto tre riconoscimenti, tra cui Miglior Esordio alla Regia. La pellicola racconta la vita delle donne musiciste tra il ‘500 e il ‘700 negli orfanotrofi italiani, seguendo la storia di Teresa, interpretata da Galatea Bellugi. Vicario ha voluto dare voce a queste figure storiche, creando un’opera che unisce musica e narrazione. La colonna sonora e la canzone “Aria” hanno ricevuto premi, sottolineando l’importanza della musica nel film. Il cast include anche nomi noti come Paolo Rossi e Elio, arricchendo ulteriormente la proposta artistica.

Berlinguer – La grande ambizione: un ritratto politico

Elio Germano ha ricevuto il David di Donatello come Miglior Attore Protagonista per la sua interpretazione di Enrico Berlinguer nel film “Berlinguer – La grande ambizione”, diretto da Andrea Segre. Questo biopic si concentra sugli anni cruciali della vita politica di Berlinguer, dal 1973 al 1978, esplorando eventi significativi come l’attentato di Sofia e l’assassinio di Aldo Moro. Il film ha ottenuto anche un David per il Migliore Montaggio, evidenziando la qualità della produzione e la capacità di raccontare una storia complessa e affascinante.

I film candidati ai David di Donatello disponibili su NOW

Oltre ai vincitori, i film candidati ai David di Donatello rappresentano un’importante vetrina per il cinema italiano. Tra i titoli disponibili su NOW, troviamo “Confidenza” di Daniele Lucchetti, “Zamora” di Neri Marcorè e “Campo di battaglia” di Gianni Amelio. Queste opere, pur non avendo ricevuto premi, sono state apprezzate per il loro valore artistico e narrativo. Altri film come “Iddu” di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, “Napoli – New York” di Gabriele Salvatores, e “Diamanti” di Ferzan Ozpetek offrono storie ricche di emozioni e spunti di riflessione.

In aggiunta, titoli internazionali come “La zona d’interesse”, “Perfect Days” e “Conclave” hanno suscitato l’interesse del pubblico, con quest’ultimo che ha visto un incremento delle visualizzazioni in streaming dopo la recente elezione del nuovo papa. La serie “The Young Pope” di Paolo Sorrentino, anch’essa disponibile su NOW, continua a suscitare curiosità e discussioni, confermando l’interesse per le narrazioni legate alla figura papale.

La settantesima edizione dei premi David di Donatello ha messo in evidenza non solo i film premiati, ma anche una vasta gamma di opere che meritano di essere scoperte e apprezzate, contribuendo così a un panorama cinematografico italiano sempre più ricco e variegato.

