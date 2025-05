I personaggi di Thunderbolts che meritano un film tutto loro: le potenzialità di Bucky, Yelena e Ghost

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nel panorama cinematografico del Marvel Cinematic Universe , alcuni personaggi emergono per carisma e potenziale narrativo, suggerendo che potrebbero meritare un’avventura solista. Tra i protagonisti di Thunderbolts, Bucky Barnes, Yelena Belova e Ghost si distinguono per le loro storie uniche e la possibilità di esplorare temi profondi e complessi. Analizziamo perché questi personaggi potrebbero brillare in un film dedicato esclusivamente a loro.

Bucky Barnes: il soldato d’inverno merita un film da protagonista

Bucky Barnes, interpretato da Sebastian Stan, è un personaggio che ha attraversato diverse pellicole del MCU, tra cui “The Winter Soldier” e “Civil War“, oltre alla serie “Falcon and the Winter Soldier“. Nonostante la sua presenza costante, Bucky non ha mai avuto l’opportunità di essere il protagonista assoluto di una storia. La serie ha offerto uno sguardo sulla sua vita lontano dalle battaglie, ma c’è ancora molto da scoprire sul suo passato e sulla sua evoluzione. Un film dedicato a Bucky potrebbe approfondire la sua lotta interiore e il suo desiderio di redenzione, esplorando le conseguenze delle sue azioni passate e il suo tentativo di costruire una nuova identità. Atmosfere simili a quelle di “Captain America – Il Primo Vendicatore” potrebbero offrire un mix di azione e introspezione, mettendo in risalto il personaggio e il suo viaggio personale.

Yelena Belova: una nuova eroina in cerca di identità

Florence Pugh ha saputo conquistare il pubblico e la critica nel ruolo di Yelena Belova, a partire dal film “Black Widow“. La sua presenza in Thunderbolts sottolinea quanto il personaggio sia diventato centrale nel nuovo corso dell’MCU. Con la conclusione della saga degli Avengers, molti fan avvertono un vuoto che Yelena potrebbe colmare. Un film incentrato su di lei, privo di una squadra a fare da sfondo, permettere di esplorare il suo percorso personale. Yelena è una giovane donna che si confronta con il proprio passato e cerca di trovare la propria identità in un mondo post-“Endgame“. Un’interazione con Spider-Man, con cui condivide alcune affinità, potrebbe dare vita a una dinamica interessante e fresca, arricchendo ulteriormente la sua storia.

Ghost: una narrazione intima e originale

Ghost, alias Ava Starr, è stata introdotta in “Ant-Man and the Wasp” e interpretata da Hannah John-Kamen. Il suo personaggio è caratterizzato da una profonda tormenta interiore, poiché i suoi poteri di intangibilità e invisibility le causano un isolamento significativo. In Thunderbolts, Ghost si presenta con un approccio più cinico, trasformandosi in una ladra che sfrutta le sue abilità per scopi personali. Un film dedicato a Ghost non avrebbe bisogno di minacce cosmiche; una trama più intima, magari in stile heist movie, potrebbe costruire una narrazione intrigante e diversa dai soliti schemi del cinema Marvel. La sua storia potrebbe rappresentare una nuova direzione per il MCU, offrendo un racconto più personale e meno orientato all’azione, ma altrettanto coinvolgente.

Questi tre personaggi, Bucky Barnes, Yelena Belova e Ghost, hanno dimostrato di avere storie ricche e complesse, pronte per essere esplorate in film dedicati. Con le giuste narrazioni, potrebbero non solo intrattenere il pubblico, ma anche approfondire temi di identità, redenzione e lotta personale, arricchendo ulteriormente l’universo Marvel.

