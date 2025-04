I peccatori continua a dominare il box office USA, mentre Star Wars celebra il suo ventennale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il panorama cinematografico statunitense continua a sorprendere con risultati inaspettati al box office. Il film “I peccatori“, diretto da Ryan Coogler e interpretato da Michael B. Jordan, sta riscuotendo un successo straordinario, smentendo le previsioni iniziali. Con un calo degli incassi limitato al 6% nel secondo weekend, la pellicola ha incassato 45 milioni di dollari da 3.347 sale, portando il totale a 122,5 milioni di dollari solo negli Stati Uniti e 161,6 milioni a livello globale. Questo successo si confronta con un budget di produzione di 90 milioni, evidenziando l’ottima accoglienza sia da parte del pubblico che della critica.

I peccatori: trama e successo

I peccatori narra la storia di due gemelli imprenditori che si trovano a fronteggiare una minaccia vampirica in una cittadina del Sud degli Stati Uniti negli anni ’30. La pellicola ha saputo catturare l’attenzione degli spettatori grazie a una trama avvincente e a performance di alto livello, in particolare quella di Michael B. Jordan. La combinazione di horror e elementi di dramma ha reso il film un’esperienza unica, contribuendo al suo successo al botteghino.

Il film ha ricevuto recensioni positive, con molti critici che lodano la regia di Coogler e la capacità di mescolare tensione e momenti di introspezione. Questo ha portato a un passaparola favorevole, incentivando ulteriormente la visione del film. Con un incasso domestico che supera i 120 milioni, “I peccatori” si posiziona come uno dei titoli di punta della stagione cinematografica.

Star Wars: il ventennale di un classico

In seconda posizione si trova “Star Wars Ep. III – La vendetta dei Sith“, che celebra il ventennale dalla sua uscita originale. Questo evento speciale ha attratto molti fan, portando il film a incassare 25,2 milioni di dollari da 2.775 sale. La media per sala è stata impressionante, con 9.081 dollari, dimostrando l’interesse duraturo per la saga di Star Wars. A livello internazionale, il film ha aggiunto altri 17 milioni di dollari, portando il totale a 42 milioni di dollari.

La riedizione di un classico come “La vendetta dei Sith” non solo ha richiamato i fan di lunga data, ma ha anche attratto nuove generazioni di spettatori, contribuendo a mantenere viva la fiamma di una delle saghe più iconiche del cinema. La capacità di Star Wars di rimanere rilevante nel tempo è una testimonianza della sua influenza culturale e del suo impatto sull’industria cinematografica.

The Accountant 2 e il suo debutto

Il terzo posto è occupato da “The Accountant 2“, il sequel dell’action movie con Ben Affleck. Il film ha debuttato con un incasso di 24,5 milioni di dollari da 3.610 sale, con una media per sala di 6.784 dollari. Questo risultato è significativo, considerando che il film è stato lanciato anche a livello internazionale, incassando 13,7 milioni di dollari da 71 mercati, per un totale globale di 38,2 milioni di dollari.

Il sequel, che ha un budget di produzione di 80 milioni di dollari, dovrà continuare a performare bene per giustificare i costi elevati. La pellicola, destinata a un pubblico adulto e vietata ai minori, ha già dimostrato di avere un buon richiamo, ma sarà interessante vedere come si comporterà nei prossimi weekend.

Minecraft: un successo in discesa

Infine, “Minecraft“, il film ispirato al popolare videogioco, continua a incassare, sebbene stia mostrando segni di rallentamento. Con altri 22,7 milioni di dollari nel weekend, il film ha raggiunto un totale domestico di 380 milioni di dollari e un incasso globale di 816 milioni. Prodotto da Warner Bros., “Minecraft” si conferma come il maggior incasso di Hollywood dell’anno, nonostante la sua discesa nelle classifiche. La pellicola ha saputo attrarre un vasto pubblico, grazie alla sua connessione con il famoso videogioco, e continua a essere un punto di riferimento per il settore.

