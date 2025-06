I nuovi poster di Superman svelano i metaumani del DCU: ecco cosa sapere

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’uscita dei nuovi poster ufficiali di Superman ha riacceso l’interesse per il film diretto da James Gunn, portando alla luce i vari personaggi, sia principali che secondari, che faranno parte del primo capitolo del DC Universe . Tra questi, un focus particolare è stato posto sui metaumani, figure chiave che arricchiranno la narrazione del franchise.

Cosa sono i metaumani nel DC Universe

Il termine “metaumano” si riferisce a un gruppo di personaggi con abilità straordinarie, spesso di natura paranormale. James Gunn ha recentemente chiarito, in risposta a una domanda su Hawkgirl, interpretata da Isabela Merced, che nei fumetti DC i metaumani sono esseri umanoidi dotati di poteri che possono avere origini diverse. Questi poteri possono derivare da scoperte scientifiche, pratiche magiche, provenienze aliene, mutazioni genetiche, interventi divini o tecnologie avanzate.

Questa definizione amplia la comprensione del pubblico riguardo ai personaggi che vedremo nel film e offre un contesto per le loro origini. Gunn ha anche menzionato alcuni membri del cast di Superman che rientrano in questa categoria, come Mr. Terrific e Krypto, il cane di Superman. La sua affermazione che Krypto è un metaumano, pur non essendo umano, aggiunge un tocco di umorismo e mostra il lato giocoso del regista.

I pilastri del DC Universe

Recentemente, Warner Bros ha rivelato alcuni dettagli sui piani futuri per il DCU, delineando i quattro personaggi principali che costituiranno le fondamenta della saga: Superman, Batman, Wonder Woman e Supergirl. Secondo quanto dichiarato da James Gunn, Batman sarà l’unico tra questi a non essere classificato come metaumano. Questa scelta di designare i metaumani come i protagonisti principali del DCU suggerisce un’intenzione di esplorare le loro storie e le loro interazioni in modo più profondo, creando un universo narrativo ricco e variegato.

La decisione di includere personaggi con poteri straordinari come Superman e Wonder Woman, insieme a figure come Supergirl, indica un approccio narrativo che punta a sviluppare le dinamiche tra i vari metaumani e a esplorare le loro origini. Questo potrebbe portare a storie più complesse e coinvolgenti, in cui i conflitti e le alleanze tra i personaggi saranno al centro della trama.

Aspettative per il futuro del DCU

Con l’introduzione di nuovi personaggi e la definizione di quelli già noti, il DC Universe si prepara a un’espansione significativa. La presenza di metaumani come Krypto e Mr. Terrific promette di arricchire la narrazione, offrendo al pubblico una varietà di storie e interazioni. La scelta di James Gunn come regista è stata accolta con entusiasmo, e molti fan attendono con ansia di vedere come questi personaggi prenderanno vita sul grande schermo.

Inoltre, la strategia di Warner Bros di costruire una saga attorno a figure iconiche come Superman e Wonder Woman, mentre si esplorano le origini e le storie dei metaumani, potrebbe rivelarsi vincente. Con l’uscita di Superman, i fan possono aspettarsi un mix di azione, avventura e approfondimento dei personaggi, elementi che potrebbero ridefinire il DCU e attrarre un pubblico sempre più vasto.

