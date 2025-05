I nuovi avengers: scopri i supereroi marvel della formazione thunderbolts

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La Marvel continua a sorprendere i fan con la sua nuova formazione di supereroi, nota come Thunderbolts, che in realtà rappresenta i Nuovi Avengers. Questo gruppo, composto da ex criminali e anti-eroi, si riunisce per affrontare minacce significative e proteggere i più vulnerabili. In questo articolo, esploreremo i membri di questo team e il loro ruolo nell’universo Marvel.

La watchtower: la nuova base operativa

I Nuovi Avengers operano dalla Watchtower, un tempo conosciuta come Avengers Tower, che era di proprietà di Tony Stark. Ora, la struttura è sotto la direzione di Valentina Allegra de Fontaine, direttrice della CIA. Questa nuova sede non è solo un simbolo di rinnovamento, ma rappresenta anche un cambio di rotta per i membri del team, molti dei quali hanno un passato oscuro. La scelta di una base così iconica sottolinea l’importanza della loro missione: proteggere gli innocenti e dimostrare che anche chi ha sbagliato può redimersi.

La Watchtower è equipaggiata con tecnologia all’avanguardia e funge da centro di comando per le operazioni dei Nuovi Avengers. Qui, i membri del team possono pianificare strategie e coordinare le loro azioni contro le minacce che incombono sull’umanità. La presenza di Valentina Allegra de Fontaine come leader della struttura aggiunge un ulteriore strato di complessità, poiché la sua figura è spesso associata a decisioni moralmente ambigue.

I membri del team: chi sono i nuovi avengers

La formazione attuale dei Nuovi Avengers è guidata da Soldato d’Inverno, il cui vero nome è Bucky Barnes, interpretato da Sebastian Stan. Bucky, ex spalla di Captain America, porta con sé un bagaglio di esperienze e un forte senso di giustizia, nonostante il suo passato da assassino controllato. La sua leadership è fondamentale per unire un gruppo di individui con storie e motivazioni diverse.

Accanto a lui troviamo Yelena Belova, conosciuta come Vedova Nera, interpretata da Florence Pugh. Yelena è un’ex agente dell’FBI e ha un legame particolare con Natasha Romanoff, la precedente Vedova Nera. La sua determinazione e le sue abilità nel combattimento la rendono un membro prezioso del team.

Un altro componente chiave è John Walker, noto come US Agent, interpretato da Wyatt Russell. Walker, che ha indossato il costume di Captain America, è un personaggio controverso che rappresenta una visione più militarista della giustizia. La sua presenza nel team aggiunge tensione e dinamiche interessanti, poiché il suo approccio alla lotta contro il crimine è spesso in contrasto con quello degli altri membri.

Alexei Shostakov, alias Red Guardian, interpretato da David Harbour, porta un tocco di umorismo e forza bruta al gruppo. Sebbene abbia un passato da supereroe sovietico, la sua lealtà e il suo desiderio di proteggere i più deboli lo rendono un alleato prezioso.

Infine, ci sono Ava Starr, conosciuta come Ghost, interpretata da Hannah John-Kamen, e Bob, alias Sentry o Void, interpretato da Lewis Pullman. Ghost possiede la capacità di diventare invisibile e intangibile, mentre Sentry è un personaggio complesso con poteri immensi, che possono essere sia un dono che una maledizione.

La prossima sfida: avengers: doomsday

Tutti i membri dei Nuovi Avengers torneranno in “Avengers: Doomsday“, dove si troveranno faccia a faccia con gli Avengers originali. Questa nuova interazione tra i due gruppi promette di essere carica di tensione, poiché le differenze ideologiche e le rivalità personali potrebbero emergere. La scena post-credit del recente film del Marvel Cinematic Universe ha già accennato a conflitti futuri, rendendo i fan ansiosi di scoprire come si svilupperà questa dinamica.

La presenza di ex criminali nel team degli Avengers rappresenta una sfida non solo per i personaggi, ma anche per il pubblico, che deve confrontarsi con l’idea che la redenzione sia possibile. I Nuovi Avengers, pur avendo un passato problematico, dimostrano che la volontà di combattere per il bene può prevalere sulle scelte sbagliate del passato.

Con l’uscita imminente di “Avengers: Doomsday“, l’attesa cresce per vedere come questi personaggi si uniranno per affrontare le sfide che li attendono, e se saranno in grado di guadagnarsi il titolo di veri Avengers.

