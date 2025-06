I migliori film Pixar degli ultimi dieci anni: la classifica secondo la critica

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Negli ultimi anni, la Pixar ha affrontato sfide significative, con discussioni frequenti sulla sua direzione artistica e sulla qualità delle produzioni. Tuttavia, nonostante le incertezze, la casa di produzione ha continuato a sfornare opere di grande impatto emotivo e visivo. Questo articolo esplora i tre film Pixar più apprezzati dalla critica internazionale negli ultimi dieci anni, basandosi sulle valutazioni fornite da Rotten Tomatoes e Metacritic.

La classifica di Rotten Tomatoes

Rotten Tomatoes è uno dei principali aggregatori di recensioni cinematografiche, fornendo una panoramica delle opinioni dei critici di tutto il mondo. Ecco i tre film Pixar che si sono distinti secondo questo sito:

Terzo posto: Toy Story 4

Uscito nel 2019 e diretto da Josh Cooley, “Toy Story 4” ha ottenuto un punteggio del 96%. Questo capitolo della celebre saga ha continuato a esplorare i temi dell’amicizia e della crescita, presentando nuovi personaggi e situazioni che hanno colpito il pubblico. La storia segue Woody e Buzz Lightyear in un’avventura che mette in discussione il loro ruolo e il significato del legame tra i giocattoli.

Secondo posto: Coco

Il film “Coco“, diretto da Lee Unkrich e rilasciato nel 2017, ha raggiunto un punteggio del 97%. Questa pellicola ha ricevuto elogi per la sua rappresentazione della cultura messicana e per la sua colonna sonora coinvolgente. La storia di Miguel, un giovane aspirante musicista, affronta temi di famiglia, memoria e tradizione, facendo di “Coco” uno dei film più emozionanti della Pixar.

Primo posto: Inside Out

Al primo posto della classifica di Rotten Tomatoes troviamo “Inside Out“, diretto da Pete Docter e uscito nel 2015, con un punteggio straordinario del 98%. Questo film innovativo esplora il mondo delle emozioni attraverso gli occhi di una giovane ragazza di nome Riley. Con una narrazione originale e una rappresentazione creativa delle emozioni umane, “Inside Out” ha conquistato il cuore di critici e spettatori, diventando un classico moderno.

La classifica di Metacritic

Metacritic, un altro importante aggregatore di recensioni, offre un punteggio ponderato basato sulle valutazioni dei critici. Ecco i risultati per i film Pixar:

Terzo posto: Soul e Red

Entrambi i film “Soul“, diretto da Pete Docter nel 2020, e “Red“, diretto da Domee Shi nel 2022, si sono classificati al terzo posto con un punteggio di 83. “Soul” affronta il tema della vita e della passione attraverso la storia di un insegnante di musica che cerca di scoprire il suo scopo, mentre “Red” esplora l’adolescenza e le sfide del crescere, utilizzando un approccio fresco e divertente.

Secondo posto: Toy Story 4

Anche su Metacritic, “Toy Story 4” si distingue, ottenendo un punteggio di 84. La pellicola continua a ricevere apprezzamenti per la sua capacità di mescolare umorismo e profondità emotiva, mantenendo viva la magia della saga.

Primo posto: Inside Out

Riconfermato al primo posto, “Inside Out” ha ottenuto un punteggio di 94 su Metacritic. La sua capacità di trattare temi complessi in modo accessibile ha reso questo film un punto di riferimento nella cinematografia d’animazione.

Riflessioni sui film Pixar

La Pixar ha dimostrato di saper affrontare temi universali con una narrazione innovativa e personaggi memorabili. I film come “Inside Out“, “Coco” e “Toy Story 4” non solo hanno ottenuto riconoscimenti dalla critica, ma hanno anche toccato il cuore di milioni di spettatori. La capacità della Pixar di raccontare storie significative continua a posizionarla come leader nel panorama dell’animazione, nonostante le sfide del settore.

In attesa di scoprire quale sarà il prossimo grande successo della Pixar, il pubblico può riflettere su questi capolavori che hanno segnato un’epoca e continuano a ispirare generazioni.

