I migliori film della saga Mission: Impossible da rivedere in streaming prima dell’uscita del nuovo capitolo

Con l’arrivo imminente di “Mission: Impossible – The Final Reckoning” nelle sale italiane, il franchise che ha catturato il pubblico per quasi trent’anni si prepara a chiudere un capitolo significativo. La saga, che ha visto Tom Cruise interpretare il carismatico Ethan Hunt, ha offerto al pubblico un mix di azione, suspense e colpi di scena. In questo articolo, esploreremo i cinque film più memorabili della serie, disponibili in streaming, per rivivere le avventure di Hunt e dei suoi compagni. Scoprirete che le scelte potrebbero sorprendervi.

Mission: Impossible – Fallout

Occupando il quinto posto nella nostra selezione, “Mission: Impossible – Fallout” è un film che ha lasciato un segno indelebile nel franchise. Diretto da Christopher McQuarrie, il film presenta una trama avvincente e un cast di supporto di alto livello, tra cui spicca Henry Cavill, la cui presenza scenica e le sue abilità nel combattimento hanno aggiunto un ulteriore livello di intensità. Nonostante alcuni momenti di calo nella tensione narrativa, il film culmina in un finale spettacolare, considerato da molti il migliore dell’intera saga. Gli incassi globali hanno superato le aspettative, confermando il successo del film. “Mission: Impossible – Fallout” è disponibile su piattaforme di streaming come Rakuten TV, Google Play, Apple iTunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW e Paramount+.

Mission: Impossible III

Al quarto posto troviamo “Mission: Impossible III”, un capitolo che ha segnato un momento cruciale nella saga, quasi portando alla conclusione il percorso di Ethan Hunt. Questo film, diretto da J.J. Abrams, si distingue per il suo tono più oscuro e drammatico, a partire da un prologo scioccante. Il villain, interpretato da Philip Seymour Hoffman, è uno dei più memorabili della serie, con un confronto indimenticabile tra lui e Cruise all’interno di un aereo cargo. La tensione emotiva è palpabile, e il pubblico si ritrova a tifare per Ethan e a temere per la sua amata, interpretata da Michelle Monaghan. La disponibilità del film su piattaforme come Rakuten TV, Google Play, Apple iTunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW e Paramount+ lo rende facilmente accessibile per una visione avvincente.

Mission: Impossible – Rogue Nation

Al terzo posto, “Mission: Impossible – Rogue Nation” rappresenta il primo film della serie diretto da Christopher McQuarrie e introduce personaggi chiave come Ilsa Faust, interpretata da Rebecca Ferguson. La presenza di Sean Harris nel ruolo del villain aggiunge una dimensione shakespeariana al film, rendendolo ancora più intrigante. Con Jeremy Renner che torna nel suo ruolo di supporto, questo capitolo è spesso considerato il migliore della saga per la sua narrazione ben strutturata, le sequenze d’azione mozzafiato e il mix di divertimento e profondità. “Mission: Impossible – Rogue Nation” è disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple iTunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW e Paramount+.

Mission: Impossible – Protocollo fantasma

Al secondo posto troviamo “Mission: Impossible – Protocollo fantasma”, un film che ha segnato una rinascita per la serie. Diretto da Brad Bird, questo capitolo è caratterizzato da un ritmo incalzante e scene d’azione che tengono il pubblico con il fiato sospeso. L’introduzione di Jeremy Renner e la performance di Paula Patton contribuiscono a un cast di supporto di alto livello. La pellicola è nota per il suo tono più leggero rispetto ai precedenti film, attirando un pubblico numeroso al cinema. La disponibilità su piattaforme di streaming come Rakuten TV, Google Play, Apple iTunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW e Paramount+ rende facile rivederlo.

Mission: Impossible 2

Infine, al primo posto, “Mission: Impossible 2” diretto da John Woo, è un film che ha suscitato opinioni contrastanti ma rimane un capolavoro visivo. Nonostante una sceneggiatura complessa e personaggi antagonisti stereotipati, il film è noto per le sue spettacolari sequenze d’azione e l’uso innovativo dei rallenty. La pellicola inizia con una scalata rocciosa mozzafiato e culmina in un finale adrenalinico, offrendo un’esperienza cinematografica unica. Considerato da alcuni un film d’autore, “Mission: Impossible 2” è un cult che continua a colpire per la sua estetica e le emozioni che riesce a trasmettere. È disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple iTunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW e Paramount+.

