I live-action Disney in sviluppo: un panorama sui progetti futuri della casa di produzione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La Disney continua a investire nella realizzazione di live-action tratti dai suoi classici animati, e il recente successo del film di Lilo & Stitch ha dimostrato che la formula funziona. Con un box office che parla chiaro, l’interesse per queste nuove versioni è in crescita. In questo articolo, esploreremo i progetti attualmente in sviluppo e quelli che sembrano essere in fase di stallo, fornendo un quadro dettagliato delle prossime uscite.

Progetti confermati in fase di sviluppo

Tra i live-action Disney già confermati, spicca il titolo di Oceania, diretto da Thomas Kail. Questo film è atteso per il 10 luglio 2026 e promette di portare sul grande schermo la magia dell’originale. La storia, che segue le avventure di Moana, è particolarmente amata dal pubblico e si prevede che il nuovo adattamento possa attrarre sia i fan di vecchia data che le nuove generazioni.

Un altro progetto in cantiere è Gli Aristogatti, diretto da Questlove. Sebbene non sia stata ancora annunciata una data di uscita, l’attesa per questo film è alta, considerando il fascino duraturo dei gatti aristocratici e delle loro avventure parigine.

In aggiunta, è in fase di sviluppo un live-action di Bambi, ma al momento non sono stati resi noti dettagli riguardanti la sceneggiatura o la produzione. La storia del giovane cervo e della sua crescita nel bosco ha sempre toccato il cuore del pubblico, rendendo questo progetto particolarmente atteso.

Progetti in fase di stallo

Non tutti i live-action Disney stanno procedendo senza intoppi. Tra i progetti annunciati, Robin Hood è uno di quelli che dovrebbe approdare su Disney+, ma attualmente è in fase di stallo. La mancanza di aggiornamenti ha sollevato interrogativi sulla sua realizzazione.

Un altro titolo in difficoltà è Hercules, che ha Guy Ritchie alla regia e Anthony e Joe Russo come produttori. Anche in questo caso, non è stata comunicata una data di uscita, e il progetto sembra essere bloccato in un limbo produttivo. La storia del semidio greco ha un potenziale enorme, ma la sua realizzazione sta incontrando ostacoli.

Rapunzel e Il gobbo di Notre Dame sono altri due progetti che sono stati messi in pausa. La decisione di Disney di rallentare la produzione di Rapunzel è stata influenzata dal flop di Biancaneve, mentre Il gobbo di Notre Dame sembra essere in attesa di una nuova direzione creativa.

Infine, La spada nella roccia e Taron e la pentola magica sono entrambi annunciati ma attualmente in stallo. Taron, in particolare, ha visto la Disney riacquistare i diritti cinematografici, ma non ci sono ulteriori sviluppi al riguardo.

Futuri sequel e rumor

Oltre ai live-action in sviluppo, ci sono anche voci su possibili sequel di film di successo. Aladdin 2 e Cruella 2 sono tra i titoli più discussi, con il secondo che sembra avere conferme più solide rispetto al primo. Inoltre, Il libro della giungla 2 è un altro progetto che potrebbe vedere la luce, ma al momento non ci sono dettagli ufficiali.

La Disney ha dimostrato di saper attrarre il pubblico con i suoi adattamenti e sequel, e l’interesse per queste storie classiche rimane alto. Con una lista di progetti così lunga, resta da vedere quali di questi riusciranno a superare le sfide produttive e a raggiungere il grande schermo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!