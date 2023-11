L’1 novembre 2023 I Leoni di Sicilia si è concluso con il rilascio degli ultimi quattro episodi sulla piattaforma Disney+. La serie, diretta da Paolo Genovese e tratta dall’omonimo romanzo di Stefania Auci, racconta l’ascesa dei Florio, nota famiglia di mercanti della Sicilia nell’Ottocento.

I Leoni di Sicilia: la trama

La trama de I Leoni di Sicilia è incentrata sulla famiglia dei Florio, mercanti provenienti dalla Calabria che iniziano la loro scalata commerciale e finanziaria una volta arrivati il Sicilia. Il tutto è iniziato con il padre Paolo e suo fratello Ignazio, fino ad arrivare a Vincenzo, figlio di Paolo e Giuseppina, erede della bottega di famiglia e di tutti i possedimenti. Dopo la perdita di suo padre quando era ancora un bambino, Vincenzo ha iniziato a lavorare al fianco di suo zio, ampliando sempre più i suoi orizzonti e cercando di spingersi sempre oltre. Ad aiutarlo è la forte amicizia con il suo amico inglese Ben, che decide di portarlo con lui in Inghilterra, per un viaggio di 3 mesi. La storia segue così la crescita di Vincenzo Florio, della sua azienda e della sua immensa smania di potere e ascesa sociale, cosa che, tuttavia, sembra non riuscire ad ottenere. Non meno importanti sono, però, le donne che gli ruotano intorno: sua madre Giuseppina e la sua amante, Giulia. Due donne molto diverse tra di loro ma estremamente importanti per la figura di Vincenzo.

I Leoni di Sicilia: la recensione

I Leoni di Sicilia, diretta da Paolo Genovese, è una serie che conquista il pubblico mettendo in scena molti temi importanti e, al contempo, mostrando di un periodo storico importante e mostrando i profondi mutamenti che lo hanno attraversato, dalla pestilenza di colera all’arrivo di Napoleone. Ciò che attira fin da subito è, senza dubbio, l’umanità dei personaggi. Ognuno di loro permette allo spettatore di empatizzare con loro, facendolo rifletter in se stesso e portandolo a riflettere su temi umani importanti.

Nei Leoni di Sicilia troviamo delle donne, principalmente Giulia e Giuseppina, vittime di una società che non vuole renderle libere e anzi, non fa altro che imprigionarle ancora di più in continue dinamiche patriarcali e maschiliste. Le donne non hanno un’identità, le donne non leggono, le donne non possono intervenire nelle riunioni personali dei propri mariti. L’unica cosa a cui sono destinate è la famiglia e il matrimonio: sposarsi per ottenere favori o, ancora meglio, far ottenere un titolo in cambio di denaro. Ma le figura di Giuseppina e di Giulia sono molto diverse tra di loro ma, tuttavia, molto simili.

Una storia familiare piena di personalità diverse ed interessanti

Giuseppina, come mera merce di scambio, è stata data in sposa a Paolo, uno dei due fratelli Florio, nonostante tutto ciò che volesse era sposare suo fratello Ignazio. Nel tempo la donna ha covato il suo odio nei confronti di un marito violento e meschino, tanto da quasi arrivare ad abortire. Ma questa donna, vittima di una società così violenta nei suoi confronti, quando si trova a contatto di Giulia, l’amante di Vincenzo, non riesce ad accettarla. Giulia è una donna intelligente e curiosa che, pur essendo vittima della società in cui vive, cerca di fare di tutto per poter portare qualche piccolo cambiamento. Giulia legge, si interessa alla rivoluzione e cerca di indirizzare il suo amato Vincenzo verso la cosa giusta, rimanendo sempre un passo indietro, come la sua società le insegnava.

E poi c’è Vincenzo, uomo caparbio e pieno di ambizione. Quello di Vincenzo Florio è un racconto che mostra, innanzitutto, il riscatto sociale, il peso dei giudizi e il gran divario sociale presente in quegli anni. Il dolore di non essere mai all’altezza dei piani alti e il sentirsi sempre dispregiato l’hanno portato, ormai vecchio, a non riuscire ad amare nulla. Ricchezza, possedimenti, famiglia e amore: niente di tutto questo può placare la brama di successo e ascesa a cui Vincenzo aspira.

Ogni personaggio che ruota all’interno della serie ha una sua personalità e una storia diversa da cui proviene. Ognuna di queste anime è tormentata, anche se per motivi diversi, e ha dei rimpianti o, almeno, dei desideri. Tuttavia, ciò che meno convince di tutta la serie è l’ambientazione storica. Certo, belli i costumi e le ambientazioni ma il contesto storico sembra cadere non in secondo, ma anche in terzo o quarto piano.

Giudizio e Conclusioni

I Leoni di Sicilia è un racconto travolgente e interessante che racchiude in sé personaggi ben caratterizzati e una buona sceneggiatura. Non possiamo però non sottolineare quanto poco spazio venga dato al contesto storico e come alcune scelte musicale sia, qualche volta, fuori luogo. Nella sua totalità, questo nuovo prodotto risulta essere godibile e ben realizzato e, se amate il genere storico, ve lo consigliamo caldamente.

Trailer

