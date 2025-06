I Kiss tornano sul grande schermo: Nick Jonas nel biopic “Shout It Out Loud”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Negli ultimi anni, il genere dei biopic musicali ha guadagnato una crescente popolarità, portando sul grande schermo le storie di artisti iconici. Dopo il successo di “Bohemian Rhapsody”, dedicato a Freddie Mercury, e “A Complete Unknown” su Bob Dylan, è ora il turno di una delle band più celebri della storia del rock: i Kiss. Il film biografico “Shout It Out Loud” ha finalmente trovato uno dei suoi protagonisti principali, creando grandi aspettative tra i fan.

Nick Jonas nel ruolo di Paul Stanley

Nick Jonas, noto per essere uno dei membri dei Jonas Brothers, è in trattative avanzate per interpretare Paul Stanley, il carismatico frontman dei Kiss. La scelta di Jonas per questo ruolo sembra particolarmente azzeccata, considerando la sua esperienza sia come attore che come performer. La direzione del film è affidata a McG, regista di opere come “Charlie’s Angels” e “Terminator Salvation”. La produzione del film è prevista per iniziare entro la fine del 2025 o all’inizio del 2026, con STX che finanzierà interamente il progetto.

Jonas ha già dimostrato le sue capacità recitative in diversi ruoli, da “Goat” alla serie “Kingdom”, dove ha interpretato un lottatore di MMA. Inoltre, ha avuto esperienze significative a Broadway, partecipando a musical di successo come “Les Misérables”, “Hairspray” e “How to Succeed in Business Without Really Trying”. La sua interpretazione di Frankie Valli in “Jersey Boys Live” ha ulteriormente messo in luce il suo talento nel rappresentare icone musicali.

La storia dei Kiss e il percorso di Paul Stanley

Il film “Shout It Out Loud” si concentrerà sugli esordi della band, esplorando il percorso personale di Paul Stanley. Da giovane, Stanley si sentiva distante dall’immagine di sex symbol che avrebbe poi incarnato sul palco. La narrazione del film promette di offrire uno sguardo intimo sulla vita del frontman, rivelando le sfide e le trasformazioni che ha affrontato nel suo cammino verso il successo.

Attualmente, non sono stati divulgati ulteriori dettagli riguardanti il cast o la trama completa del film. Tuttavia, l’annuncio della partecipazione di Nick Jonas rappresenta un passo significativo per un progetto che ha visto diverse fasi di sviluppo negli anni. In precedenza, la produzione era stata affidata a Netflix, ma ora sembra che “Shout It Out Loud” stia finalmente prendendo forma.

Preparazione vocale e aspettative

Per prepararsi al meglio per il ruolo di Paul Stanley, Nick Jonas intraprenderà nei prossimi mesi un intenso programma di preparazione vocale. L’obiettivo è replicare lo stile unico del frontman dei Kiss, noto per la sua presenza scenica e il suo carisma. Questa fase di preparazione sarà cruciale per garantire che l’interpretazione di Jonas sia autentica e convincente, rispecchiando l’essenza della band e del suo leggendario leader.

Con la crescente attesa per il film, i fan dei Kiss e gli appassionati di biopic musicali possono guardare con entusiasmo a questo nuovo progetto. “Shout It Out Loud” non solo promette di raccontare la storia di una delle band più influenti della storia del rock, ma offre anche l’opportunità di scoprire il lato umano di Paul Stanley, un artista che ha segnato un’epoca.

