I guardiani della Galassia Vol.3: uscita su Disney+ svelata

Attesissimo per il suo approdo sulla piattaforma che acquisisce ogni prodotto Marvel, “I guardiani della galassia Vol.3” ha avuto finalmente svelata la sua data di uscita.

Scopriamo qualcosa di più in merito, nel nostro articolo.

Su Disney+ sta per arrivare “I guardiani della Galassia Vol.3”

L’ultimo capitolo della trilogia della Marvel diretta da James Gunn sta per arrivare su Disney+. Finalmente abbiamo la data ufficiale del suo approdo sulla piattaforma della casa di Topolino.

Il 2 agosto sarà, dunque la data tanto attesa per l’approdo definitivo del film “I guardiani della galassia Vol.3”, sulla piattaforma.

Il film è uscito nelle sale italiane lo scorso 3 maggio 2023 ed ha ottenuto, come tutta la saga, dei pareri piuttosto positivi.

James Gunn sulla saga de “I guardiani della Galassia”

Il regista, vero e proprio asso nella manica per la riuscita di questo entusiasmante prodotto targato Marvel Universe, ex enfant terrible della casa di produzione della Troma (per la quale ha diretto l’irriverente “Tromeo & Juliet”), ha espresso alcune sensazioni in merito al suo legame e al futuro della saga.

Infatti, seppur abbia affermato di non essere più coinvolto con il futuro dei Guardiani, di recente ha stuzzicato i fan con la possibilità di uno spinoff su Star-Lord.

“Cerchiamo sempre di dare a qualcuno un qualcosa di speciale. Io e Chris ne abbiamo parlato a lungo su come sarebbe stato grandioso fare un film sul leggendario Star-Lord. Una storia in cui cerca di adattarsi agli usi e costumi degli abitanti della Terra allo stesso modo in cui qualcun altro si adatterebbe nello spazio. Lo considero un pesce fuor d’acqua, ma è proprio questo il bello. Non vedo l’ora di vederlo“

Per adesso non resta che attendere questo caldo 2 agosto per godersi dal divano di casa propria, sulla piattaforma di Disney+ il terzo capitolo de “I guardiani della galassia”.