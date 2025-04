I guadagni degli attori di The Last of Us: ecco chi guadagna di più nella serie HBO

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie televisiva “The Last of Us”, prodotta da HBO, ha catturato l’attenzione del pubblico non solo per la sua trama avvincente e la rappresentazione di un mondo post-apocalittico, ma anche per il talento del suo cast. In questo articolo, esploreremo i guadagni degli attori principali, rivelando le stime sui loro patrimoni e i progetti che hanno contribuito al loro successo.

Pedro Pascal: il protagonista con il patrimonio più alto

Pedro Pascal, noto per il suo ruolo di Joel Miller, è l’attore più pagato della serie. Le stime indicano che il suo patrimonio si aggira intorno ai 10 milioni di dollari. Questo successo finanziario è il risultato di una carriera costellata di successi in produzioni di alto profilo. Pascal ha guadagnato notorietà grazie a ruoli in serie iconiche come “Game of Thrones” e “Narcos”, ma anche in film come “Wonder Woman 1984” e “Il Gladiatore II”. Inoltre, la sua partecipazione a progetti futuri come “I Fantastici Quattro: Gli Inizi” per la Marvel e “The Mandalorian & Grogu” per Star Wars ha ulteriormente consolidato la sua posizione nel panorama cinematografico.

Catherine O’Hara: la veterana del cast

Al secondo posto troviamo Catherine O’Hara, anch’essa con un patrimonio stimato di circa 10 milioni di dollari. O’Hara è un’attrice di grande esperienza, famosa per le sue interpretazioni in film cult come “Mamma ho perso l’aereo” e “Beetlejuice”. Negli ultimi anni, ha ottenuto un notevole successo anche con la serie “The Studio”, che ha contribuito a mantenere alta la sua visibilità nel settore. La sua carriera, caratterizzata da ruoli comici e drammatici, le ha permesso di accumulare una notevole fortuna.

Rutina Wesley: l’attrice di True Blood

Rutina Wesley, che interpreta Maria, la moglie di Tommy , occupa il terzo posto nella classifica dei guadagni. La sua carriera è stata segnata da ruoli significativi, in particolare nella serie “True Blood”, che le ha conferito una solida reputazione nel mondo della televisione. Il suo patrimonio è stimato intorno ai 4 milioni di dollari, un risultato che riflette il suo impegno e la sua dedizione nel settore.

Isabela Merced e Kaitlyn Dever: le nuove promesse

La top 5 è completata da Isabela Merced e Kaitlyn Dever, che interpretano rispettivamente Dina e Abby. Entrambe le attrici hanno un patrimonio stimato di circa 3 milioni di dollari. Isabela Merced è nota per il suo ruolo in “Alien: Romulus”, mentre Kaitlyn Dever ha guadagnato riconoscimenti per la sua performance in “Justified”. La loro partecipazione a “The Last of Us” rappresenta un’importante opportunità per entrambe, contribuendo a far crescere la loro carriera e il loro patrimonio.

Bella Ramsey: la giovane star di Ellie

Infine, Bella Ramsey, l’attrice che interpreta Ellie, ha un patrimonio di circa 2 milioni di dollari. La sua carriera è decollata grazie al ruolo in “Game of Thrones”, ma è con “The Last of Us” che ha raggiunto una visibilità ancora maggiore. La giovane attrice ha dimostrato un talento straordinario, guadagnandosi un posto di rilievo nel panorama televisivo contemporaneo.

Questi dati sui guadagni degli attori di “The Last of Us” offrono uno spaccato interessante su come il talento e il lavoro nel settore dell’intrattenimento possano tradursi in successi finanziari significativi. La serie continua a riscuotere un grande successo, e i membri del cast stanno sicuramente beneficiando di questa popolarità.

