I grandi film che raccontano la vita dei presidenti americani: cinque opere da non perdere

La figura del Presidente degli Stati Uniti ha sempre suscitato un forte interesse nel mondo del cinema e della televisione. Dalla Casa Bianca allo Studio Ovale, i film che esplorano il potere e le responsabilità di questi leader sono numerosi e variegati. Attraverso drammi, biografie e parodie, il grande schermo ha saputo rappresentare non solo le azioni pubbliche di questi uomini, ma anche i loro conflitti interiori. Di seguito, vengono presentati cinque film storici che si concentrano su presidenti americani, ognuno con il proprio stile e approccio narrativo.

Lincoln: il dramma della schiavitù e della leadership

Il film “Lincoln”, diretto da Steven Spielberg e interpretato da Daniel Day-Lewis, si concentra su un periodo cruciale della presidenza di Abraham Lincoln. Ambientato durante gli ultimi mesi della Guerra Civile, la pellicola narra gli sforzi del Presidente per far approvare il tredicesimo emendamento, che abolirebbe la schiavitù negli Stati Uniti. Attraverso un racconto ricco di dettagli storici, il film offre uno sguardo approfondito sulla vita quotidiana di Lincoln, evidenziando le sfide politiche e morali che ha dovuto affrontare. La sceneggiatura di Tony Kushner riesce a mantenere un ritmo incalzante, alternando momenti di tensione a scene di profonda introspezione, senza mai cadere nella monotonia. La performance di Day-Lewis, premiata con l’Oscar, è considerata una delle migliori della sua carriera, rendendo il film un capolavoro di narrazione storica.

Nixon: un ritratto inquietante del potere

“Nixon”, diretto da Oliver Stone e interpretato da Anthony Hopkins, offre un’analisi complessa e inquietante della figura di Richard Nixon. La pellicola esplora il mandato del Presidente, segnato da scandali e corruzione, con particolare attenzione al caso Watergate. Utilizzando i nastri segreti registrati nello Studio Ovale, Stone cerca di svelare le motivazioni dietro le azioni di Nixon, creando un ritratto che va oltre la semplice cronaca politica. Il film riesce a intrecciare elementi drammatici e politici, presentando un Nixon umano e vulnerabile, ma anche profondamente imperfetto. La regia di Stone, insieme alla magistrale interpretazione di Hopkins, rende “Nixon” un’opera che invita alla riflessione sulle conseguenze del potere e della moralità.

Secret Honor: il monologo di un presidente caduto

In “Secret Honor”, diretto da Robert Altman, Richard Nixon torna a essere protagonista, ma in un contesto completamente diverso. Questo film si presenta come un lungo monologo in cui Nixon, interpretato da Philip Baker Hall, riflette sulla sua vita e carriera, affrontando i fantasmi del passato e i fallimenti che lo hanno portato alla rovina. Non si tratta di un biopic tradizionale, ma di un racconto drammatico che mette in luce il tormento interiore del Presidente. Attraverso una narrazione intensa e intima, il film offre uno sguardo unico sulla psicologia di un uomo che ha vissuto il potere e la sua perdita. La performance di Hall è intensa e coinvolgente, rendendo “Secret Honor” un’opera da vedere per chi desidera comprendere la complessità della figura di Nixon.

The Apprentice: l’ascesa di Donald Trump

“The Apprentice” è un biopic che racconta la giovinezza di Donald Trump, interpretato da Sebastian Stan. Il film si concentra sugli inizi della carriera imprenditoriale di Trump, mostrando come il giovane ambizioso abbia cercato di costruire il proprio impero. Attraverso la figura dell’avvocato Roy Cohn, il protagonista viene introdotto ai segreti del mondo degli affari, in un percorso che lo porterà a diventare il 45° Presidente degli Stati Uniti. Diretto da Ali Abbasi, il film offre una visione non sempre lusinghiera di Trump, evidenziando le sue ambizioni e il suo carattere megalomane. Nonostante le critiche, Stan ha affermato che Trump ha visto “The Apprentice” almeno cento volte, suggerendo una certa consapevolezza del suo ritratto cinematografico.

Alba di gloria: il giovane Lincoln in cerca di identità

“Young Mr. Lincoln”, diretto da John Ford, rappresenta un viaggio nel passato, esplorando gli anni giovanili di Abraham Lincoln. Interpretato da Henry Fonda, il film segue il giovane avvocato mentre si trasferisce a Springfield, dove incontra Mary Todd e difende due fratelli accusati di omicidio. La pellicola si concentra sulla formazione del carattere di Lincoln, delineando le virtù e i valori che lo porteranno a diventare un grande leader. Ford riesce a tratteggiare un ritratto di Lincoln privo di analisi complesse, ma ricco di umanità e determinazione. “Young Mr. Lincoln” è un’opera che celebra le radici di un eroe nazionale, offrendo una visione romantica e idealizzata della sua giovinezza.

