I giovani protagonisti di Dragon Trainer: un cast d’eccezione per il live action di Dean DeBlois

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il live action di Dragon Trainer, diretto da Dean DeBlois, si prepara a conquistare il pubblico con un cast di giovani talenti. Tra i protagonisti spiccano Mason Thames, Nico Parker, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James e Harry Trevaldwyn. Il film, in uscita il 13 giugno, promette di portare sul grande schermo una nuova interpretazione della celebre saga animata, mantenendo intatti i temi di amicizia e comprensione che hanno reso il franchise così amato.

Mason Thames: il giovane Hiccup

Mason Thames, nonostante la sua giovane età, ha già raggiunto una notevole notorietà nel panorama cinematografico. Nel ruolo di Hiccup, il protagonista della saga, Thames incarna perfettamente il vichingo dell’isola di Berk che si distingue per la sua empatia nei confronti dei draghi. La sua somiglianza con il personaggio animato è sorprendente, con uno sguardo che trasmette intelligenza e sensibilità. Hiccup, a differenza degli altri vichinghi, non desidera uccidere i draghi, ma cerca di comprenderli e instaurare un legame con loro.

La storia di Hiccup è caratterizzata da un forte contrasto con quella di suo padre, Stoick, interpretato da Gerard Butler. Mentre Stoick rappresenta la tradizione e la lotta contro i draghi, Hiccup si impegna a cambiare la percezione del suo popolo nei confronti di queste creature. Thames ha condiviso in un’intervista che il messaggio del film è potente: “Capire di aver sbagliato e ammetterlo è qualcosa di ammirevole. La compassione e l’empatia sono fondamentali, sono la linea guida del film”. Questo approccio rende il personaggio di Hiccup un simbolo di cambiamento e crescita personale.

Nico Parker e il suo ruolo di Astrid

Accanto a Mason Thames, troviamo Nico Parker nel ruolo di Astrid, una giovane guerriera determinata e coraggiosa. Astrid è un personaggio chiave nella storia, rappresentando la forza e la determinazione delle donne vichinghe. Parker ha descritto il suo personaggio come una figura che celebra la diversità e l’importanza di accettare le differenze. “Nel film, i personaggi più unici sono anche quelli più amati e celebrati”, ha affermato Parker, sottolineando come la rappresentazione di personaggi diversi possa ispirare chi si sente fuori posto.

La relazione tra Hiccup e Astrid è centrale nella trama, mostrando come l’amicizia e la comprensione possano superare le differenze culturali e personali. La presenza di personaggi forti e ben sviluppati come Astrid arricchisce la narrazione, rendendo il film accessibile e significativo per un pubblico di tutte le età.

Gli altri membri del cast e i draghi

Il cast di Dragon Trainer è completato da Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James e Harry Trevaldwyn, che interpretano gli altri aspiranti cacciatori di draghi. Ognuno di loro porta un contributo unico alla storia, arricchendo il mondo di Berk con le loro personalità e le loro avventure. I personaggi di Dennison, Howell, James e Trevaldwyn, tra cui Gambedipesce, Moccicoso, Testabruta e Testaditufo, offrono un mix di umorismo e azione, rendendo il film coinvolgente e divertente.

Le scene in cui i protagonisti cavalcano i draghi sono tra le più attese del film. Parker ha descritto l’esperienza come un sogno che diventa realtà, sottolineando l’emozione di poter interagire con creature fantastiche. Thames ha aggiunto che, sebbene le scene siano state realizzate con effetti speciali, l’energia e l’entusiasmo sul set erano palpabili. “È pazzesco, ma la realtà è che semplicemente ci hanno puntato un po’ di asciugacapelli in faccia!”, ha scherzato l’attore, evidenziando il lavoro di squadra necessario per portare in vita queste sequenze.

Temi di empatia e comprensione

Un aspetto centrale di Dragon Trainer è il tema dell’empatia. I draghi, simbolo di ciò che è diverso e sconosciuto, rappresentano una metafora per la curiosità e la comprensione reciproca. Bronwyn James ha commentato come il film affronti la difficoltà di superare i pregiudizi e di mettersi nei panni degli altri. “Penso che tutti lo riconoscano. Ma la realtà è che ogni singola persona sta provando esattamente la stessa cosa che stai provando tu in questo momento”, ha affermato, sottolineando l’importanza di riconoscere le emozioni altrui.

Questo messaggio di empatia è particolarmente rilevante in un’epoca in cui le differenze culturali e sociali possono generare divisioni. Dragon Trainer invita il pubblico a riflettere su come la comprensione e l’accettazione possano portare a relazioni più forti e significative. Con un cast talentuoso e una storia avvincente, il film si propone di ispirare e intrattenere, continuando la tradizione del franchise di esplorare temi profondi attraverso l’avventura e la fantasia.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!