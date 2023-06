I fratelli Duffer: confermato il destino di Max in Stranger Things 5

Stranger Things, la popolare serie Netflix creata dai fratelli Duffer, si avvicina alla conclusione con la quinta e ultima stagione. Ma cosa succederà a Max Mayfield, uno dei personaggi principali della serie interpretata da Sadie Sink? Ecco tutte le ultime notizie sui piani dei fratelli Duffer.

I fratelli Duffer svelano: Max sopravvivrà nella quinta stagione di Stranger Things?

La quarta stagione di Stranger Things ha lasciato i fan con molte domande in sospeso, tra cui il destino di Max, il personaggio interpretato dall’attrice Sadie Sink.

Dopo aver affrontato la morte del fratellastro Billy nella terza stagione, Max si è scontrata con il malvagio Vecna nella quarta stagione. Il personaggio è stato brutalmente picchiato e lasciato in coma, ma il suo destino è ancora incerto.

I fratelli Duffer confermano il destino di Max

In una recente intervista sul podcast Happy Sad Confused, i fratelli Duffer hanno discusso dell’arco narrativo e del destino dei personaggi principali di Stranger Things. Riguardo a Max, hanno confermato che il personaggio è “cerebralmente morto” ma “vivo“.

Hanno anche scherzato sulla sua condizione, dicendo che Max è “cieca e con tutte le sue ossa rotte, ma sta andando alla grande”.

La performance di Sadie Sink e l’importanza di Max nella serie

La performance di Sadie Sink come Max è stata molto apprezzata sia dal pubblico che dalla critica. Il personaggio ha avuto un arco narrativo significativo nella quarta stagione, affrontando la morte di Billy e lottando contro Vecna.

L’episodio “Dear Billy” è stato particolarmente toccante, con Max che scrive lettere ai suoi amici e alla sua famiglia in previsione della sua morte imminente. La corsa di Max per sfuggire a Vecna sulle note di “Running Up That Hill” di Kate Bush è stata un momento iconico della serie.

La quinta stagione di Stranger Things e il futuro di Max

La quinta stagione di Stranger Things dovrebbe concludere la storia di Hawkins e fornire risposte sul Sottosopra. Non sappiamo ancora cosa riserverà il futuro per Max, ma i fratelli Duffer sembrano avere in serbo qualcosa per il personaggio.

Gli appassionati della serie sperano in un finale positivo e soddisfacente per la loro eroina preferita, anche se la sua condizione attuale sembra molto grave.

In attesa della quinta stagione di Stranger Things

Le riprese della quinta stagione di Stranger Things sono attualmente in pausa a causa dello sciopero degli sceneggiatori. Non sappiamo ancora quando la serie tornerà su Netflix, ma i fan sono sicuri di non essere delusi dal finale della serie.

La quarta stagione ha dimostrato che i fratelli Duffer sono ancora capaci di creare storie avvincenti e personaggi indimenticabili, e siamo sicuri che la quinta stagione non deluderà le aspettative dei fan.