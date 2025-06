I film più significativi della fase 4 del marvel cinematic universe: la classifica definitiva

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe ha suscitato opinioni contrastanti tra i fan e i critici, con una serie di film che hanno cercato di espandere l’universo narrativo. In questo articolo, analizziamo i sette film che hanno caratterizzato questa fase, ordinandoli in base ai punteggi di IMDb. Scopriamo quali sono stati i titoli più apprezzati e quali, invece, hanno deluso le aspettative.

Thor: love and thunder – Un finale deludente

Il film “Thor: Love and Thunder“, uscito nel 2022, occupa l’ultima posizione di questa classifica. La pellicola segue le avventure del Dio del Tuono, interpretato da Chris Hemsworth, che si ritrova a dover affrontare il temibile Gorr, interpretato da Christian Bale. Per farlo, Thor chiede aiuto a Valkyrie, Korg e all’ex fidanzata Jane Foster, interpretata da Natalie Portman. Nonostante il cast di alto profilo e le aspettative generate, il film ha ricevuto un punteggio di 6.2 su 10 su IMDb, evidenziando una ricezione critica non entusiasta. La narrazione ha diviso i fan, con alcuni che hanno apprezzato il tono leggero e umoristico, mentre altri hanno criticato la mancanza di profondità nella trama.

Eternals – Un cast stellare ma una ricezione tiepida

Condividendo l’ultima posizione con “Thor: Love and Thunder“, “Eternals” è uscito nel 2021 e presenta un cast di attori di fama mondiale, tra cui Angelina Jolie, Richard Madden e Gemma Chan. Il film esplora la storia di una razza di esseri immortali che ha protetto la Terra per millenni. Nonostante l’ambizione narrativa e le performance degli attori, “Eternals” ha ottenuto un punteggio di 6.2 su 10 su IMDb. La pellicola ha suscitato dibattiti tra i fan, alcuni dei quali hanno trovato la sua struttura narrativa complessa e poco accessibile, mentre altri hanno apprezzato il tentativo di approfondire temi più filosofici e sociali.

Black widow – Un ritorno atteso ma non memorabile

Poco sopra nella classifica troviamo “Black Widow“, il film del 2021 che segna il ritorno di Natasha Romanoff, interpretata da Scarlett Johansson. Questo film stand-alone ha ricevuto un punteggio di 6.6 su 10 su IMDb. La storia si concentra sul passato di Natasha e sulla sua lotta contro le forze che la inseguono. Sebbene il film abbia offerto momenti d’azione avvincenti e un approfondimento del personaggio, molti fan hanno ritenuto che la pellicola non fosse all’altezza delle aspettative, soprattutto considerando la popolarità del personaggio all’interno del MCU.

Black panther: wakanda forever – Un tributo toccante

A metà classifica troviamo “Black Panther: Wakanda Forever“, il film del 2022 che segna il ritorno nel mondo di Wakanda dopo la morte dell’attore Chadwick Boseman. Questo sequel ha ottenuto un punteggio di 6.6 su 10 su IMDb, affrontando temi di perdita e resilienza. La pellicola ha ricevuto elogi per la sua capacità di rendere omaggio a Boseman, ma ha anche affrontato critiche riguardo alla sua narrazione e al ritmo. Nonostante ciò, il film ha avuto un impatto emotivo significativo sui fan e ha contribuito a mantenere viva la memoria del personaggio di T’Challa.

Doctor strange nel multiverso della follia – Un viaggio attraverso dimensioni

Il film “Doctor Strange nel multiverso della follia“, uscito nel 2022, si posiziona al terzo posto con un punteggio di 6.9 su 10 su IMDb. Questo sequel del primo “Doctor Strange” del 2016 esplora le conseguenze delle azioni del protagonista e il concetto di multiverso. Con un mix di elementi horror e azione, il film ha diviso i critici, ma ha trovato una sua audience tra i fan del genere. La regia di Sam Raimi ha portato un tocco distintivo alla pellicola, rendendola un’esperienza visivamente affascinante.

Shang-chi e la leggenda dei dieci anelli – Un trionfo per la diversità

“Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli“, uscito nel 2021, conquista la medaglia di bronzo con un punteggio di 7.3 su 10 su IMDb. Questo film introduce un nuovo eroe nel MCU, interpretato da Simu Liu, e si distingue per la sua rappresentazione della cultura asiatica e per le spettacolari scene di combattimento. La pellicola ha ricevuto ampi consensi per la sua narrazione coinvolgente e per il modo in cui ha saputo integrare elementi di tradizione e modernità, rendendola un successo sia di critica che di pubblico.

Spider-man: no way home – Il trionfo della nostalgia

Infine, al primo posto della classifica troviamo “Spider-Man: No Way Home“, un film che ha raggiunto un punteggio di 8.2 su 10 su IMDb. Uscito nel 2021, questo capitolo della saga di Spider-Man è stato acclamato per il suo approccio al fan service e per il modo in cui ha unito diverse generazioni di fan. Con il ritorno di personaggi iconici e una trama che esplora le conseguenze delle azioni di Peter Parker, interpretato da Tom Holland, il film ha saputo catturare l’immaginazione del pubblico, diventando un vero e proprio fenomeno culturale.

La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe ha offerto una varietà di esperienze cinematografiche, con film che hanno spaziato da opere più tradizionali a tentativi audaci di innovazione narrativa.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!