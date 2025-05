I film più apprezzati della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe: la classifica ufficiale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Nel panorama cinematografico attuale, il Marvel Cinematic Universe continua a catturare l’attenzione del pubblico con le sue nuove uscite. La Fase 5, in particolare, ha portato sul grande schermo sei film, ognuno con il proprio impatto e ricezione da parte della critica e del pubblico. Questo articolo esplora i film di questa fase, classificandoli in base ai voti ottenuti su Rotten Tomatoes, una delle piattaforme più rinomate per le recensioni cinematografiche.

La classifica dei film della fase 5

La Fase 5 del Marvel Cinematic Universe ha visto l’uscita di titoli che hanno suscitato reazioni diverse. Tra questi, due film si sono distinti negativamente, ottenendo il titolo di “Rotten“, termine utilizzato per indicare le opere bocciate dalla critica. Il primo di questi è “Ant-Man & The Wasp: Quantumania“, che ha ricevuto un punteggio del 46%. Questo film ha deluso le aspettative di molti fan e critici, non riuscendo a catturare l’essenza che ha reso i precedenti capitoli del franchise così amati.

Il secondo film con una ricezione negativa è “Captain America: Brave New World“, che ha ottenuto un punteggio di 48%. Anche in questo caso, le critiche si sono concentrate sulla trama e sulla caratterizzazione dei personaggi, elementi che hanno contribuito a una valutazione complessivamente bassa.

I film con valutazioni positive

Passando ai titoli che hanno ricevuto accoglienze più favorevoli, al quarto posto troviamo “The Marvels“, con un punteggio di 65%. Questo film ha cercato di espandere l’universo narrativo delle eroine Marvel, ma ha affrontato alcune critiche riguardo alla sua coerenza narrativa. Al terzo posto, “Deadpool & Wolverine” ha ottenuto un punteggio di 75%. Questo atteso crossover ha riunito due dei personaggi più iconici del franchise, riuscendo a soddisfare le aspettative dei fan grazie a un mix di azione e umorismo.

Al secondo posto si colloca “Guardiani della Galassia 3“, che ha raggiunto un punteggio di 82%. Questo film ha concluso la trilogia diretta da James Gunn, regalando ai fan un finale emozionante e ben costruito, apprezzato sia dalla critica che dal pubblico.

Il film di punta: Thunderbolts

In cima alla classifica troviamo “Thunderbolts“, che ha debuttato con un punteggio di 88% su Rotten Tomatoes. Questo film ha ricevuto elogi per la sua trama avvincente e per la caratterizzazione dei personaggi, risultando uno dei titoli più apprezzati dell’intero Marvel Cinematic Universe. La sua ricezione è stata così positiva da superare anche film iconici come “Avengers: Endgame“, posizionandosi solo dietro a “Black Panther“.

Prossimi sviluppi del Marvel Cinematic Universe

Guardando al futuro, il prossimo film in arrivo è “Fantastici 4: Gli Inizi“, previsto per il 23 luglio 2025. Questo titolo segnerà l’inizio della Fase 6 del MCU e suscita già grande attesa tra i fan. Inoltre, ci sono già voci riguardo alla Fase 7 e alla prossima saga, alimentando l’interesse e la curiosità per i prossimi sviluppi dell’universo Marvel.

La Fase 5 ha dimostrato di essere un capitolo significativo per il Marvel Cinematic Universe, con film che hanno suscitato reazioni contrastanti ma che continuano a mantenere viva l’attenzione del pubblico.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!