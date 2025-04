I film Marvel più acclamati: la classifica aggiornata dopo l’uscita di Thunderbolts

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Con l’uscita del nuovo film Thunderbolts, l’attenzione degli appassionati del Marvel Cinematic Universe si è nuovamente focalizzata sulle classifiche dei film più apprezzati. La piattaforma Rotten Tomatoes, nota per la sua aggregazione di recensioni, offre un quadro chiaro delle opere che hanno conquistato il pubblico e la critica. Questo articolo esplorerà la classifica attuale dei film Marvel, evidenziando i punteggi e le posizioni di ciascun titolo.

L’uscita di Thunderbolts e il suo impatto sulla classifica

Thunderbolts ha debuttato con un punteggio iniziale impressionante del 95% basato su circa 50 recensioni, un risultato che ha suscitato grande entusiasmo tra i fan. Tuttavia, con l’aumento del numero di recensioni, il punteggio ha subito una leggera flessione, stabilizzandosi infine al 88% su un totale di 113 recensioni. Questo punteggio ha garantito al film il prestigioso riconoscimento di Certified Fresh, un attestato di qualità che distingue le opere più apprezzate. Nonostante il calo, Thunderbolts si è dimostrato un’aggiunta significativa al catalogo del MCU, confermando l’interesse del pubblico per le nuove storie e i personaggi.

La classifica attuale dei film Marvel

Attualmente, la classifica dei film Marvel su Rotten Tomatoes è dominata da titoli iconici che hanno segnato la storia del cinema. Ecco un elenco dei film con i punteggi più alti:

Black Panther – 96%

– Avengers: Endgame – 94%

– Iron Man – 94%

– Thor: Ragnarok – 93%

– Spider-Man: No Way Home – 93%

– Spider-Man: Homecoming – 92%

– Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings – 92%

– Guardiani della Galassia – 92%

– Spider-Man: Far From Home – 91%

– The Avengers – 91%

– Captain America: Civil War – 90%

– Captain America: The Winter Soldier – 90%

– Doctor Strange – 89%

– Thunderbolts – 88%

– Avengers: Infinity War – 85%

Questa classifica non solo riflette le opinioni dei critici, ma anche l’affetto del pubblico per i personaggi e le storie presentate nel corso degli anni. Ogni film ha contribuito a costruire un universo narrativo complesso e avvincente, che continua a evolversi.

Uno sguardo al futuro del Marvel Cinematic Universe

Mentre il presente del MCU è rappresentato da titoli come Thunderbolts, il futuro si preannuncia altrettanto entusiasmante. La Fase 7 del Marvel Cinematic Universe, che inizierà dopo Avengers: Secret Wars, promette nuove avventure e l’introduzione di personaggi inediti. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che i prossimi film potrebbero esplorare temi e storie mai affrontati prima, ampliando ulteriormente l’universo narrativo.

Con l’attesa crescente per i futuri progetti, i fan sono ansiosi di scoprire come si evolverà la trama e quali nuovi eroi e villain si uniranno al già vasto cast del MCU. L’interesse per il franchise rimane alto, e ogni nuova uscita è un’opportunità per i cinefili di immergersi in storie avvincenti e ricche di azione.

