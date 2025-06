I film horror da non perdere nel 2025: novità e attese

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 2025 si sta rivelando un anno ricco di produzioni horror, con diverse pellicole che promettono di catturare l’attenzione degli appassionati del genere. Tra queste, tre titoli si distinguono per originalità e attesa. Scopriamo insieme le novità in arrivo, che potrebbero arricchire la vostra lista di film da vedere.

Him: il nuovo progetto di Justin Tipping

In arrivo il 19 settembre negli Stati Uniti e il 13 novembre in Italia, “Him” è un film diretto da Justin Tipping e prodotto dalla Monkeypaw Productions di Jordan Peele, noto per i suoi successi nel genere horror. La trama ruota attorno a un giovane talento del football americano che decide di allenarsi con una leggenda dello sport, ma le conseguenze di questa scelta si rivelano inquietanti e sorprendenti.

Il film si presenta come un’opera che esplora non solo il mondo dello sport, ma anche le dinamiche psicologiche e le pressioni che i giovani atleti affrontano. La presenza di Jordan Peele come produttore solleva aspettative elevate, considerando il suo talento nel creare atmosfere tese e storie avvincenti. Gli appassionati di horror e thriller sportivi potrebbero trovare in “Him” un film capace di unire tensione e riflessione.

Frankenstein: l’attesa di Guillermo del Toro

Un’altra attesa significativa è rappresentata da “Frankenstein“, il nuovo progetto di Guillermo del Toro, che arriverà su Netflix a novembre. Questo film si preannuncia come una reinterpretazione della celebre figura di Frankenstein, un personaggio che ha segnato la storia della letteratura e del cinema horror.

Il regista messicano è noto per la sua capacità di mescolare elementi fantastici con tematiche profonde e complesse. Con “Frankenstein“, ci si aspetta una rielaborazione che possa offrire una nuova prospettiva sulla storia classica, arricchita da un’estetica visiva distintiva e da una narrazione coinvolgente. Gli appassionati di horror e i fan di del Toro sono in trepidante attesa per scoprire come il regista affronterà questo iconico racconto.

The Ugly Stepsister: una rivisitazione horror di Cenerentola

Un titolo che ha già suscitato interesse è “The Ugly Stepsister“, uscito ad aprile negli Stati Uniti. Sebbene non ci sia ancora una data ufficiale per l’uscita italiana, le aspettative sono alte per questa rivisitazione horror della fiaba di Cenerentola. Il film si distingue per il suo approccio audace, che incorpora elementi di body horror e una narrazione ambientata in un contesto “d’epoca”.

La storia si concentra sulla rivalità tra le sorellastre, che si affrontano in una lotta che va oltre il semplice confronto, includendo interventi chirurgici e trasformazioni inquietanti. Questa reinterpretazione promette di offrire un’esperienza visiva e narrativa unica, capace di attrarre sia i fan delle fiabe classiche sia gli amanti del genere horror. Il trailer di “The Ugly Stepsister” ha già catturato l’attenzione, lasciando intravedere un’opera audace e provocatoria.

Captain America: Brave New World

Infine, un altro titolo che sta riscuotendo successo è “Captain America: Brave New World“. Questo film, che si sta affermando come uno dei più venduti in formato DVD, continua a mantenere viva l’attenzione del pubblico. Sebbene non sia strettamente un horror, il suo inserimento nel panorama cinematografico attuale dimostra la varietà di generi che stanno attirando l’interesse degli spettatori.

Con un mix di azione, avventura e tematiche contemporanee, “Captain America: Brave New World” si inserisce in un contesto cinematografico ricco di proposte, mantenendo viva la tradizione dei supereroi e delle storie che affrontano dilemmi morali e sociali.

Questi film rappresentano solo alcune delle novità che il 2025 ha da offrire agli appassionati di horror e non solo. Con trame intriganti e produzioni di alto livello, il panorama cinematografico si prepara a regalare emozioni forti e storie indimenticabili.

