I film d’azione snobbati dalla critica che sono diventati cult

Il genere del cinema d’azione ha sempre affascinato il pubblico, grazie a esplosioni, inseguimenti e adrenalina pura. Tuttavia, non sempre i film che ottengono un grande successo tra gli spettatori ricevono lo stesso trattamento positivo dalla critica. Alcuni titoli, oggi considerati veri e propri cult, sono stati inizialmente sottovalutati o addirittura stroncati al momento della loro uscita. Questo articolo esplora alcuni di questi film, analizzando il motivo per cui sono stati rivalutati nel tempo.

Con air: l’eccesso di Nicolas Cage

Uscito nel 1997, “Con Air” è un film che ha segnato un’epoca per il suo approccio esagerato e spettacolare. Nicolas Cage, già noto per le sue performance intense, interpreta un eroe improbabile in una trama che mescola azione e follia. Nonostante le critiche negative riguardo alla sua trama poco credibile e alle interpretazioni sopra le righe, il film diretto da Simon West ha saputo conquistare il cuore degli appassionati del genere. L’azione esplosiva, i villain eccentrici e la presenza carismatica di Cage hanno reso “Con Air” un’esperienza cinematografica appagante. Oggi, il film è disponibile sulla piattaforma Disney+, permettendo a nuove generazioni di scoprire questo classico del cinema d’azione.

Last action hero: la parodia intelligente di Schwarzenegger

“Last Action Hero“, uscito nel 1993, rappresenta un momento di grande creatività per Arnold Schwarzenegger, che decide di prendersi in giro in un film che gioca con i cliché del genere d’azione. Diretto da John McTiernan, il film si distingue per la sua struttura narrativa ambiziosa e il tono ironico, elementi che inizialmente non sono stati apprezzati dalla critica. Tuttavia, col passare del tempo, “Last Action Hero” è stato rivalutato, diventando un cult per gli amanti del cinema d’azione che sanno ridere dei suoi eccessi. La sua capacità di mescolare azione e umorismo lo rende un’opera unica nel suo genere, disponibile per l’acquisto o il noleggio su Amazon Prime Video.

Bullet train: un viaggio frenetico

“Bullet Train“, uscito nel 2022, è un film che porta lo spettatore in un’avventura adrenalinica a bordo di un treno proiettile giapponese. Con Brad Pitt nel ruolo principale, il film si distingue per i suoi personaggi eccentrici e le situazioni al limite dell’assurdo. Nonostante il grande successo al botteghino, la critica ha sollevato dubbi sulla lunghezza e sulla complessità narrativa del film. Tuttavia, è proprio questa sua natura sopra le righe a renderlo irresistibile per il pubblico. Le coreografie d’azione esagerate, il ritmo serrato e l’umorismo nero contribuiscono a creare un’esperienza di puro intrattenimento. “Bullet Train” è disponibile su Amazon Prime Video, offrendo un’opzione perfetta per una serata di svago.

Top gun: un classico intramontabile

“Top Gun“, uscito nel 1986, è oggi considerato un pilastro della cultura pop e una pietra miliare nella carriera di Tom Cruise. Tuttavia, al momento della sua uscita, il film ricevette recensioni contrastanti. I critici sottolinearono la sceneggiatura poco profonda e l’eccessivo patriottismo, trascurando l’impatto visivo e musicale che il film ha avuto sul pubblico. Le sequenze aeree mozzafiato e la colonna sonora iconica hanno contribuito a farne un fenomeno generazionale. Con l’uscita di “Top Gun: Maverick“, il film originale ha guadagnato nuova linfa e rispetto retroattivo, diventando un must per gli amanti dell’azione old school. “Top Gun” è disponibile su Paramount+.

Rush hour: l’unione di azione e comicità

“Rush Hour“, uscito nel 1998, è un film che rappresenta perfettamente il talento di Jackie Chan nell’unire arti marziali e comicità. Insieme a Chris Tucker, Chan crea una delle coppie più esplosive del cinema d’azione. Nonostante la critica abbia giudicato il film come banale e prevedibile, il pubblico ha accolto “Rush Hour” con entusiasmo, apprezzando le gag irresistibili e i duelli acrobatici. Il film ha avuto un grande successo, dando vita a due sequel altrettanto apprezzati. Jackie Chan stesso temeva che “Rush Hour” potesse fallire al botteghino a causa di dinamiche culturali, ma il film è diventato un cult. Attualmente, “Rush Hour” è disponibile in streaming su Amazon Prime Video, offrendo l’opportunità di scoprire o riscoprire questa pellicola iconica.

