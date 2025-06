HBO annuncia la terza stagione di The Comeback: il ritorno di Valerie Cherish nel 2026

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La rete HBO ha ufficialmente confermato la produzione della terza stagione di The Comeback, una serie che ha segnato il panorama televisivo americano al suo debutto vent’anni fa. La comedy, creata da Michael Patrick King e interpretata da Lisa Kudrow, tornerà con nuovi episodi nel 2026, promettendo di chiudere il cerchio della storia di Valerie Cherish, un personaggio che ha saputo conquistare il pubblico con le sue disavventure nel mondo dello spettacolo.

La trama di The Comeback

The Comeback segue le vicende di Valerie Cherish, un’attrice che cerca di rilanciare la propria carriera attraverso un reality show. La serie esplora le sfide e le umiliazioni che Valerie affronta mentre cerca di navigare nel difficile ambiente dell’intrattenimento. Nella seconda stagione, la protagonista si impegna nella produzione di un pilot per Andy Cohen e ottiene il ruolo principale in una serie chiamata Seeing Red. In questo progetto, Valerie interpreta una versione romanzata di se stessa, ispirata alla vita di Paulie G., una sceneggiatrice di sitcom che l’ha tormentata in passato. La serie gioca con il confine tra realtà e finzione, offrendo uno sguardo critico e ironico sul mondo della televisione.

Dettagli sulla produzione della nuova stagione

Le riprese della terza stagione di The Comeback inizieranno durante l’estate del 2025, con l’obiettivo di portare i nuovi episodi sugli schermi di HBO e HBO Max nel 2026. Michael Patrick King e Lisa Kudrow, i creatori della serie, hanno espresso entusiasmo per il ritorno di Valerie Cherish, sottolineando come il personaggio abbia trovato la sua strada nel panorama televisivo contemporaneo. “Nessuno di noi è sorpreso del fatto che ci sia riuscita”, hanno dichiarato i due, evidenziando la resilienza di Valerie nel fronteggiare le sfide del settore.

I volti noti del cast

Il cast della terza stagione vedrà il ritorno di alcuni volti familiari. Dan Bucatinsky riprenderà il suo ruolo di Billy Stanton, mentre Laura Silverman tornerà nei panni della produttrice televisiva Jane Benson. Damian Young interpreterà nuovamente Mark Berman, il marito di Valerie. La presenza di questi attori contribuirà a mantenere viva l’essenza della serie, che ha saputo mescolare umorismo e dramma in modo unico.

Le parole di HBO sulla nuova stagione

Amy Gravitt, responsabile della programmazione di HBO, ha commentato il ritorno di Valerie Cherish con entusiasmo. “A prescindere da quello che l’industria le getta contro, Valerie Cherish è una sopravvissuta”, ha affermato. Gravitt ha elogiato il lavoro di King e Kudrow, definendo il loro approccio alla scrittura del ritorno di Valerie come “brillante”. Con il ventesimo anniversario del debutto della serie, HBO si prepara a regalare ai fan un finale che promette di essere all’altezza delle aspettative.

La terza stagione di The Comeback si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati della serie e per chiunque voglia seguire le avventure di Valerie Cherish nel suo tentativo di affermarsi nuovamente nel mondo dello spettacolo.

