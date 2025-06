I film da non perdere per il mese del Pride: 5 titoli imperdibili da rivedere

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mese del Pride rappresenta un’opportunità unica per esplorare e celebrare i diritti LGBTQ+ attraverso il cinema. Con l’arrivo di giugno, è il momento ideale per recuperare o rivedere alcuni lungometraggi che affrontano tematiche importanti e significative. Di seguito, una selezione di cinque film che meritano attenzione, con informazioni sulle piattaforme di streaming dove possono essere visionati.

Alice junior: una commedia di formazione

“Alice Junior”, uscito nel 2019, è una commedia brasiliana che racconta la storia di Alice, una giovane influencer transgender. La trama si sviluppa attorno alle sfide che affronta nel tentativo di integrarsi in una scuola cattolica, mentre è in cerca del suo primo bacio. Questo film si distingue per la sua capacità di affrontare temi di identità e accettazione in modo leggero e coinvolgente. La pellicola è disponibile su Amazon Prime Video, rendendola facilmente accessibile per chi desidera immergersi in una storia di crescita personale e scoperta.

Tutto su mia madre: un classico di Almodóvar

Un altro titolo fondamentale è “Tutto su mia madre”, un film del 1999 diretto da Pedro Almodóvar. La storia segue Manuela, una madre che, dopo la tragica morte del figlio, intraprende un viaggio per rintracciare il padre del ragazzo. Questo film è un capolavoro che esplora le relazioni familiari, la perdita e l’identità di genere. Con un cast di eccezione che include Penélope Cruz e Cecilia Roth, “Tutto su mia madre” è un must per chiunque voglia approfondire il cinema LGBTQ+. È disponibile su Amazon Prime Video, offrendo così l’opportunità di rivedere un grande classico.

Big Eden: amore e ritorno alle origini

“Big Eden”, uscito nel 2000, è un film che racconta la storia di Henry, un artista di New York che torna nella sua città natale nel Montana. Qui, si confronta con sentimenti irrisolti e un inaspettato interesse romantico. La pellicola affronta temi di amore, accettazione e il valore delle radici, rendendola un’opera significativa per il mese del Pride. Gli spettatori possono trovare “Big Eden” su Amazon Prime Video, dove possono esplorare questa toccante storia di scoperta e riconciliazione.

The Boys in the Band: un compleanno rivelatore

Un’altra proposta interessante è “The Boys in the Band”, che vede come protagonista Jim Parsons, noto per il suo ruolo in “The Big Bang Theory”. Ambientato nel 1968, il film narra le vicende di un gruppo di amici gay che si riunisce per festeggiare un compleanno. Durante la serata, emergono tensioni e verità nascoste, offrendo uno spaccato della vita e delle relazioni all’epoca. Questo film è disponibile su Netflix, permettendo di riflettere su come le dinamiche sociali e personali siano cambiate nel tempo.

Bound – Torbido inganno: un thriller avvincente

Infine, “Bound – Torbido inganno” è un thriller che merita attenzione. La trama segue Corky e Violet, due donne che elaborano un audace piano per rubare del denaro alla mafia, intrecciando amore e crimine. Questo film, disponibile su Apple TV+, offre una narrazione avvincente e complessa, con personaggi forti e una trama ricca di colpi di scena. La combinazione di suspense e tematiche LGBTQ+ rende “Bound” un titolo imperdibile per il mese del Pride.

Questi cinque film rappresentano solo una selezione delle tante opere cinematografiche che celebrano la diversità e i diritti LGBTQ+. Con una varietà di storie e stili, ognuno di questi titoli offre un’opportunità per riflettere e divertirsi, rendendo il mese del Pride un momento di condivisione e celebrazione.

