I film da non perdere per gli amanti di Mean Girls: cinque commedie da vedere

Se siete tra coloro che ogni mercoledì indossano abiti rosa e segnano il 3 ottobre sul calendario per rivedere Mean Girls, siete parte di una generazione che ha trovato nella commedia di Tina Fey un ritratto ironico e realistico delle dinamiche adolescenziali. Questo teen-movie, con Lindsay Lohan nel ruolo principale, è diventato un cult, ma il mondo del cinema offre molte altre pellicole che esplorano temi simili, tra segreti, balli di fine anno e club di ragazze popolari. Ecco cinque film che potrebbero arricchire la vostra lista di visione.

Ragazze a beverly hills: il classico intramontabile

Ragazze a Beverly Hills, conosciuto con il titolo originale Clueless, è considerato il precursore di Mean Girls. La storia ruota attorno a Cher Horowitz, interpretata da Alicia Silverstone, una teenager viziata e appassionata di moda che vive nel lussuoso quartiere di Beverly Hills. A differenza della tipica ragazza nuova al liceo, Cher è già parte del gruppo delle più popolari e decide di dedicarsi a buone azioni, cercando di migliorare la vita degli altri. Il suo obiettivo principale diventa Tai, una nuova studentessa che appare trasandata e che Cher desidera trasformare in una ragazza alla moda. Tuttavia, le buone intenzioni di Cher si trasformano in una serie di eventi inaspettati, portando a situazioni comiche e complicate. Questo film non solo ha lanciato frasi iconiche, ma ha anche influenzato la moda e la cultura giovanile degli anni ’90.

Easy girl: una commedia che sfida i pregiudizi

In Easy Girl, Emma Stone interpreta Olive Penderghast, una diciassettenne che, per evitare una vacanza con i genitori, inventa una storia su un appuntamento. Questa piccola bugia si trasforma rapidamente in una spirale di malintesi, etichettandola come una “ragazza facile”. Tuttavia, Olive decide di sfruttare a suo favore questa nuova reputazione, affrontando le dinamiche sociali del liceo in modo originale. Ispirato al romanzo La lettera scarlatta, il film affronta il tema dei pregiudizi e delle voci di corridoio, mostrando come le percezioni possano influenzare le relazioni tra adolescenti. Con un mix di umorismo e riflessione, Easy Girl si distingue come una commedia che invita a considerare le conseguenze delle etichette sociali.

Schegge di follia: un’alternativa dark

Schegge di follia, noto con il titolo originale Heathers, si discosta dalle classiche commedie adolescenziali, avvicinandosi a un’atmosfera più oscura. La protagonista, Veronica, interpretata da Winona Ryder, è stanca di far parte del gruppo delle ragazze più popolari della scuola, composto da tre ragazze chiamate Heather. La sua vita prende una piega inaspettata quando incontra JD, un nuovo studente che la coinvolge in un’amicizia che si trasforma in una spirale di eventi violenti. Questo film, che affronta tematiche come il bullismo e la pressione sociale, offre una visione alternativa delle dinamiche giovanili, rendendolo un’opzione intrigante per chi cerca qualcosa di diverso.

Bottoms: la commedia queer che sorprende

Bottoms racconta la storia di PJ e Josie, due ragazze considerate “sfigate” che decidono di fondare un club femminista di autodifesa. Sebbene l’iniziativa sembri avere un impatto positivo sulle loro vite, il vero obiettivo è quello di conquistare due cheerleader della scuola. Questa commedia queer, caratterizzata da un umorismo esagerato e situazioni fuori dagli schemi, rivoluziona il concetto di teen drama, affrontando temi di identità e desiderio in modo fresco e originale. Con personaggi vivaci e una trama coinvolgente, Bottoms si propone come una ventata di novità nel panorama delle commedie adolescenziali.

La rivincita delle sfigate: un viaggio verso la scoperta

La rivincita delle sfigate segue le avventure di Amy e Molly, due migliori amiche che, per anni, hanno messo gli studi al primo posto, trascurando il divertimento. Alla vigilia del diploma, decidono di recuperare il tempo perduto in una sola notte, dando vita a una serie di eventi esilaranti e inaspettati. Questo film esplora il valore dell’amicizia e la pressione sociale che gli adolescenti affrontano, offrendo una narrazione che risuona con molti giovani. Con una combinazione di umorismo e momenti toccanti, La rivincita delle sfigate si distingue come una celebrazione della crescita personale e delle relazioni autentiche.

Queste cinque commedie offrono una varietà di prospettive sulle esperienze adolescenziali, rendendole perfette per chi desidera rivivere l’atmosfera di Mean Girls. Curiosamente, inizialmente, nel cast di Mean Girls era prevista anche la presenza di Blake Lively, un dettaglio che aggiunge un ulteriore strato di interesse a questo cult del cinema.

