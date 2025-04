I film da non perdere al cinema in Italia nel weekend di maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Maggio 2025 si preannuncia un mese ricco di emozioni per gli appassionati di cinema in Italia. Questo weekend, diverse nuove uscite e ritorni attesi stanno per conquistare le sale. Dalle avventure adrenaliniche ai thriller avvincenti, ecco cinque film da non perdere.

The Accountant 2: il ritorno del cult

Il primo film da segnalare è The Accountant 2, un sequel molto atteso che riporta sul grande schermo Ben Affleck e Jon Bernthal. Questo nuovo capitolo, diretto da Gavin O’Connor, riprende la storia dei due fratelli Christian Wolff e Brax, già protagonisti del film del 2016. La trama promette un mix di azione e suspense, con una serie di colpi di scena che terranno gli spettatori con il fiato sospeso. I fan del primo film possono aspettarsi un’evoluzione della storia, con nuove sfide e nemici da affrontare. La combinazione di un cast di talento e una regia esperta rende questo film uno dei titoli più attesi della stagione.

Until Dawn – Fino all’alba: un horror da brivido

Per gli amanti del genere horror, Until Dawn – Fino all’alba rappresenta un’interessante proposta. Questo film, diretto da David F Sandberg, è l’adattamento dell’omonimo videogioco di successo per Playstation. La trama segue un gruppo di amici che si ritrovano intrappolati in un loop temporale, costretti a vivere una serie di eventi violenti e mortali. Ogni volta che uno di loro perde la vita, la tensione e il terrore aumentano, rendendo la loro lotta per la sopravvivenza ancora più intensa. Questo film si preannuncia come un’esperienza coinvolgente, capace di attrarre sia i fan del videogioco che gli appassionati di horror.

Queer e Drop: Accetta o Rifiuta

Due titoli che continuano a suscitare interesse sono Queer e Drop: Accetta o Rifiuta. Il primo è il nuovo film di Luca Guadagnino, che vede la partecipazione di Daniel Craig. Questo progetto promette di esplorare tematiche attuali e di grande impatto sociale, tipiche dello stile del regista. Dall’altra parte, Drop: Accetta o Rifiuta, diretto da Christopher Landon, è un thriller che si preannuncia ricco di suspense e colpi di scena. Brendan Skelaner interpreta un ruolo chiave in questa storia che tiene gli spettatori incollati allo schermo. Entrambi i film sono già in programmazione e stanno attirando l’attenzione del pubblico.

Conclave: il thriller acclamato torna in sala

Infine, non si può dimenticare il ritorno in sala di Conclave, un thriller diretto da Edward Berger. Questo film ha ricevuto ottime recensioni e, dopo la morte di Papa Francesco, viene riproposto per un nuovo pubblico. La trama ruota attorno alle complesse dinamiche all’interno del Vaticano, esplorando il processo di elezione di un nuovo Papa. La tensione e il dramma umano sono elementi chiave di questo film, che continua a suscitare interesse e dibattito tra gli spettatori.

Con queste proposte, il weekend di maggio 2025 si preannuncia ricco di emozioni e avventure al cinema. Non resta che scegliere quale film vedere e prepararsi a vivere esperienze uniche sul grande schermo.

