I film acclamati da Stephen King ma stroncati dalla critica: un’analisi approfondita

Stephen King, noto per le sue opere letterarie che hanno segnato la storia dell’horror, ha spesso espresso opinioni contrastanti riguardo al cinema. Mentre alcuni film tratti dai suoi libri sono stati accolti con entusiasmo, altri, nonostante il suo apprezzamento, hanno ricevuto recensioni negative dalla critica. Questo articolo esplora tre film che, pur avendo guadagnato il favore di King, sono stati stroncati dai critici, utilizzando le valutazioni di Rotten Tomatoes e Metacritic per fornire un quadro chiaro della situazione.

The strangers: un horror sottovalutato

Il primo film in esame è The Strangers, diretto da Bryan Bertino nel 2008. Questo thriller horror racconta la storia di una coppia che si ritrova intrappolata in casa propria da tre misteriosi intrusi mascherati. Stephen King ha elogiato la pellicola per la sua capacità di evocare la paura dell’invasione domestica in modo diretto e senza fronzoli. Secondo il Re del Terrore, la semplicità della trama e l’atmosfera tesa sono elementi che contribuiscono a rendere il film efficace.

Tuttavia, nonostante il plauso di King, The Strangers ha ricevuto un’accoglienza tiepida dalla critica. Su Rotten Tomatoes, il film ha ottenuto solo il 49% di recensioni positive, mentre su Metacritic la situazione è ancora più critica, con un punteggio del 47%. Questi numeri evidenziano un divario significativo tra l’opinione di King e quella dei critici, suggerendo che, sebbene il film possa avere i suoi meriti, non ha saputo convincere una parte consistente della critica cinematografica.

L’ultima casa a sinistra: un remake controverso

Un altro film che ha attirato l’attenzione di Stephen King è L’ultima casa a sinistra, diretto da Dennis Iliadis nel 2009. Questo remake del classico horror di Wes Craven ha suscitato l’interesse di King, che lo ha addirittura definito “il miglior remake del decennio”. La pellicola affronta temi disturbanti e violenti, rimanendo fedele all’atmosfera inquietante dell’originale.

Nonostante l’apprezzamento di King, il film ha ricevuto valutazioni deludenti da parte della critica. Su Rotten Tomatoes, il punteggio è fermo al 42%, mentre su Metacritic il film ha ottenuto lo stesso punteggio. Questo scenario mette in luce come, anche in presenza di un supporto da parte di una figura di spicco come King, un film possa non riuscire a conquistare il favore della critica, evidenziando le difficoltà che i remake possono incontrare nel cercare di eguagliare i loro predecessori.

Night swim: un’analisi del recente horror

Infine, Night Swim, diretto da Bryce McGuire nel 2024, rappresenta un esempio recente di come le opinioni di King possano divergere da quelle della critica. King ha paragonato questo film a opere iconiche di Steven Spielberg, suggerendo che potrebbe essere un’opera che si colloca tra Duel e Lo squalo. Questa affermazione ha sollevato aspettative elevate, considerando il prestigio di Spielberg come regista.

Tuttavia, le valutazioni di Night Swim sono state tutt’altro che lusinghiere. Su Metacritic, il film ha ottenuto un punteggio del 43%, mentre su Rotten Tomatoes il risultato è ancor più deludente, con un misero 19%. Questi punteggi indicano una forte dissonanza tra l’opinione di King e quella della critica, suggerendo che, nonostante le promesse di un’idea intrigante, il film non ha saputo soddisfare le aspettative né del pubblico né dei critici.

Questi esempi dimostrano come il mondo del cinema possa essere imprevedibile, con opere che, nonostante il riconoscimento di figure di spicco come Stephen King, possono comunque essere accolte con scetticismo dalla critica.

