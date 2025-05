I fantastici quattro: gli inizi, il nuovo film Marvel in arrivo a luglio 2025, affronta riprese aggiuntive

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il film I Fantastici Quattro: Gli Inizi, atteso blockbuster di Marvel Studios, è in fase di riprese aggiuntive a Los Angeles, a meno di due mesi dal suo debutto previsto per il 25 luglio 2025. Questa notizia ha suscitato un certo interesse tra i fan, soprattutto considerando la storia travagliata della prima famiglia Marvel sul grande schermo. Disney ha cercato di rassicurare il pubblico definendo queste sessioni come parte di un “protocollo standard” per le produzioni della Marvel Cinematic Universe , ma la situazione ha sollevato interrogativi.

Riprese aggiuntive e preoccupazioni dei fan

Le riprese aggiuntive non sono semplici inquadrature di raccordo; si tratta di vere e proprie scene che coinvolgono alcuni dei protagonisti principali, tra cui Julia Garner. La tempistica di queste riprese è particolarmente curiosa, poiché arrivano a meno di tre settimane dalla presentazione del primo trailer ufficiale. In genere, in questa fase, il montaggio dovrebbe essere già in fase avanzata, il che fa sorgere domande sulla necessità di ulteriori riprese.

La storia cinematografica dei Fantastici Quattro è segnata da un triplice fallimento: i film del 2005 e 2007, considerati cult, e il reboot del 2015, noto come “Fant4stic“, che ha deluso sia il pubblico che la critica. Questo passato pesante rende i fan cauti e desiderosi di vedere un film che possa finalmente rendere giustizia a questi personaggi iconici.

Il cast e le aspettative

Il regista Matt Shakman ha il compito di riportare in vita i Fantastici Quattro con un cast di attori di alto profilo, tra cui Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bacharach. Le aspettative sono alte, poiché i fan sperano che Shakman riesca a catturare l’essenza della famiglia di supereroi e a superare gli errori del passato. Nonostante le riprese aggiuntive, Disney ha assicurato che il film seguirà la tabella di marcia e debutterà come previsto.

Per coloro che sono ansiosi di scoprire come apparirà Silver Surfer in forma umana, le prime immagini trapelate dal set mostrano Julia Garner in una luce affascinante, aumentando ulteriormente l’attesa per il film.

Cosa non deve sbagliare il film

Per evitare di ripetere gli errori del passato, ci sono tre aspetti cruciali che I Fantastici Quattro: Gli Inizi deve affrontare. La prima è la costruzione di una trama solida che possa coinvolgere il pubblico, evitando il rischio di una narrazione confusa. La seconda riguarda lo sviluppo dei personaggi, che deve essere approfondito e ben bilanciato, per permettere agli spettatori di connettersi emotivamente con la storia. Infine, la terza è l’importanza di mantenere un tono coerente che rispecchi l’essenza dei fumetti originali, senza cadere in eccessi o scelte discutibili.

Con il debutto fissato tra otto settimane, i fan dei supereroi sono in attesa di vedere se I Fantastici Quattro: Gli Inizi riuscirà a riscrivere la storia di questa leggendaria famiglia e a conquistare il pubblico mondiale.

