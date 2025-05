I fantastici 4: leak della scena post-credits crea dibattito tra i fan

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La segretezza che circonda i Marvel Studios è nota a tutti, ma anche le misure di sicurezza più rigorose possono fallire. Dopo una proiezione di prova a Los Angeles, il contenuto della scena post-credits di “I Fantastici 4: Gli Inizi” è stato diffuso online, suscitando un acceso dibattito tra i fan. Con il film in arrivo nei cinema italiani il 23 luglio, l’attesa per le avventure della Prima Famiglia Marvel è palpabile, ma ora i dettagli trapelati hanno sollevato interrogativi e speculazioni.

La prima famiglia Marvel e il loro ritorno nell’mcu

“I Fantastici 4: Gli Inizi” rappresenta un momento atteso dai fan, poiché segna il ritorno della Prima Famiglia Marvel nell’universo cinematografico Marvel . Diretto da Matt Shakman, il film vede un cast di alto profilo, tra cui Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards/Mister Fantastic, Vanessa Kirby come Sue Storm/Donna Invisibile, Joseph Quinn nel ruolo di Johnny Storm/Torcia Umana e Ebon Moss-Bachrach come Ben Grimm/La Cosa. La trama si sviluppa attorno alla minaccia di Galactus, un’entità cosmica che divora mondi, e del suo araldo Silver Surfer.

La scelta di riportare i Fantastici 4 nell’MCU ha generato grande entusiasmo, ma anche preoccupazioni. I fan si interrogano su come la Marvel gestirà l’inserimento di questi personaggi iconici in un universo già ricco di storie e protagonisti. La scena post-credits leakata ha aggiunto un ulteriore livello di complessità, portando a speculazioni su come si collegherà il film con gli eventi precedenti e futuri dell’MCU.

Le ragioni dietro il leak della scena post-credits

Il leak della scena post-credits ha suscitato opinioni contrastanti. Alcuni esperti del settore suggeriscono che la fuga di notizie possa essere un segnale di preoccupazione da parte dei Marvel Studios riguardo al potenziale successo del film. Altri, invece, ipotizzano che possa trattarsi di una strategia voluta da Kevin Feige, il presidente dei Marvel Studios, per sondare le reazioni del pubblico dopo il deludente esordio di “Thunderbolts“, che, nonostante le buone recensioni, ha faticato al botteghino.

La questione rimane aperta: perché una scena così importante è stata diffusa prima del rilascio ufficiale? I fan si chiedono se questa mossa possa influenzare le aspettative nei confronti del film e se la Marvel stia cercando di capire cosa desiderano realmente gli spettatori. La risposta potrebbe rivelarsi cruciale per la strategia futura dello studio.

Cosa rivela la scena post-credits

Secondo quanto riportato dallo scooper @MyTimeToShineH, la scena post-credits di “I Fantastici 4: Gli Inizi” mostra Sue Storm intenta a leggere una fiaba al figlio Franklin, avuto con Reed Richards. Al suo ritorno, Sue trova il Dottor Destino, con la maschera in mano, seduto accanto al bambino. Sebbene il volto del villain non venga mostrato, il costume e la maschera sono descritti come molto fedeli ai fumetti.

Questa rivelazione porta a ipotizzare che il Dottor Destino provenga dalla stessa dimensione dei Fantastici 4 e che possa rapire Franklin, un personaggio con poteri straordinari nei fumetti. Questo rapimento potrebbe essere il motivo che spinge i Fantastici 4 a viaggiare verso la Terra-616, piuttosto che la distruzione della loro realtà da parte di Galactus, come inizialmente previsto.

Inoltre, si segnala che Chris Evans, noto per il suo ruolo di Capitan America, non apparirà nel film. Fonti vicine alla produzione hanno confermato che, sebbene Evans avesse girato alcune scene, queste potrebbero essere state eliminate o non incluse nella versione finale.

Un cast stellare e una trama avvincente

Ambientato in un mondo retrofuturistico ispirato agli anni ’60, “I Fantastici 4: Gli Inizi” promette di essere un’avventura avvincente. Oltre ai protagonisti principali, il film vanta un cast di supporto di alto livello, con attori come Paul Walter Hauser, Julia Garner, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles. La Marvel ha scelto di arricchire la narrazione con volti noti, creando un mix di talenti che potrebbe risultare memorabile.

Mentre Galactus si avvicina, affamato di mondi, i Fantastici 4 si trovano di fronte a una delle sfide più difficili della loro carriera. La trama si concentra non solo sulla forza fisica, ma anche sull’importanza dell’unità e della famiglia, temi centrali per i personaggi. Con l’uscita del film prevista per il 23 luglio, i fan attendono con ansia di scoprire come si svilupperanno le avventure della Prima Famiglia Marvel nell’MCU.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!