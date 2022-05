I dinosauri di Jurassic World – Il Dominio arrivano a Roma

“I dinosauri di Jurassic World – Il Dominio” sbarcano a Roma sabato 28 e domenica 29 maggio, le Terme di Caracalla ospiteranno l’ evento speciale aperto al pubblico.

L’evento speciale si svolgerà in occasione del lancio del film di Colin Trevorrow, al cinema dal 2 giugno



Sabato 28 e domenica 29 maggio, “I dinosauri di Jurassic World – Il Dominio” arriveranno a Roma per un evento speciale che si svolgerà in occasione del lancio del film di Colin Trevorrow, al cinema dal 2 giugno.

L’appuntamento, organizzato da Universal Pictures International Italy in collaborazione con Fondazione Cinema per Roma e Alice nella Città, si svolgerà in una location d’eccezione, l’imponente complesso archeologico delle Terme di Caracalla, che si trasformerà in un’area di studio, dove adulti e bambini potranno entrare nel mondo di Jurassic World – Il Dominio e vivere un’esperienza davvero “giurassica”. I paleontologi dell’associazione “Bigger Boat” accoglieranno i visitatori, li aggiorneranno sugli ultimi avvistamenti rilevati in città e li inviteranno a sperimentare un vero e proprio scavo alla ricerca di reperti fossili. Il pubblico potrà approfondire, eseguire rilevamenti e interagire con i dinosauri.

Un evento unico nel cuore della città grazie anche alla collaborazione con lo studio Amblin Entertainment di Steven Spielberg

Universal Pictures International Italy intende regalare un’emozione concreta ai fan della saga, costruendo un evento unico nel cuore della città grazie anche alla collaborazione con lo studio Amblin Entertainment di Steven Spielberg.

Dopo l’evento dedicato ai dinosauri di Jurassic World – Il Dominio, la collaborazione fra Fondazione Cinema per Roma e Alice nella Città proseguirà per tutto il corso dell’estate con una serie di appuntamenti cinematografici che coinvolgeranno altri iconici luoghi della Capitale.

“Jurassic World: Il Dominio”, il film diretto da Colin Trevorrow, è il terzo episodio della saga Jurassic World. Nel film Chris Pratt torna a vestire i panni del domatore di velociraptor, e recita insieme ai protagonisti di Jurassic Park: Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum.

Laura Dern tornerà infatti nel ruolo di Ellie Sattler, Sam Neill in quello di Alan Grant e Jeff Goldblum in quello di Ian Malcom.

A scrivere Jurassic World 3 sono stati Colin Trevorrow ed Emily Carmichael.

Il Dominio si svolge quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli uomini in tutto il mondo. Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia.

Mina Franza

13/05/2022