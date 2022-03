I diari di Esther: da oggi in streaming la terza stagione

Da oggi sono disponibili alla visione su RaiPlay gli episodi della terza stagione de “I diari di Esther”, la serie francese che narra i segreti della preadolescenza.

I diari di Esther: in streaming su RaiPlay e in chiaro su Rai Gulp

I primi innamoramenti, le amicizie che cambiano, i progetti legati al futuro, la continua ricerca di punti di riferimento. Esther è cresciuta, adesso è una preadolescente, ma non ha smesso di interrogarsi sui temi importanti della vita, né di cercare un filo conduttore che l’aiuti a capire il mondo in cui vive.

I suoi segreti vengono costantemente affidati ad un diario segreto nel quale annota pensieri ed emozioni. Attraverso quelle pagine è possibile vivere le sue giornate. E’ proprio da qui che riprende la narrazione della sua vita, con “I diari di Esther 3”, la terza stagione della serie realizzata da Riad Sattouf e Mathias Varin. La serie è disponibile in esclusiva su RaiPlay da martedi 8 marzo e su Rai Gulp ogni sabato e domenica alle 20.15.

Esther affronta nuove esperienze

Episodio dopo episodio si aprono capitoli noti ma sempre nuovi della sua vita come entrare in nuova scuola, coltivare vecchi e nuovi amici, prendere posizione tra i deboli e i prepotenti, farsi un’idea sulla politica, distinguere comportamenti adeguati o inadeguati. E ancora fare progetti sul proprio futuro e vivere intimoriti o spensierati il presente, immaginare grandi amori impossibili e catalogare pragmaticamente vari tipi di baci. Tutto questo cercando al contempo di trovare il proprio equilibrio e una strada da percorrere in armonia con se stessi e con gli altri.

La serie francese per ragazzi è un fedele adattamento della graphic novel “Les Cahiers d’Esther” di Riad Sattouf, che ne ha curato la sceneggiatura trattando un tema complesso come l’adolescenza con estrema cura e sensibilità.

Maria Grazia Bosu

08/03/2022