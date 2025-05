I David di Donatello 2025: La cerimonia di premiazione al Teatro 5 di Cinecittà

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’attesa è finalmente finita: i David di Donatello 2025, giunti alla loro settantesima edizione, hanno preso il via. La cerimonia, che rappresenta un momento cruciale per il cinema italiano, si svolge al Teatro 5 di Cinecittà, un luogo simbolico che evoca la grandezza della settima arte. Come da tradizione, l’evento ha avuto inizio dopo l’incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La serata è caratterizzata da un’atmosfera di festa e celebrazione, con il red carpet che accoglie i protagonisti del panorama cinematografico italiano.

La presentazione della serata

A condurre la serata sono stati Elena Sofia Ricci e Mika, una coppia inedita che ha già catturato l’attenzione del pubblico. La scelta di questi due volti noti del mondo dello spettacolo ha portato una ventata di freschezza all’evento, promettendo momenti di intrattenimento e emozione. Prima che le luci si spengano, i nomi dei candidati e delle candidate iniziano a sfilare, creando un’atmosfera di attesa e suspense tra gli spettatori e i partecipanti.

Le candidature per il miglior attore e attrice

La competizione per il titolo di miglior attrice è particolarmente agguerrita quest’anno. Tra le nominee troviamo Barbara Ronchi per “Familia“, Romana Maggiora Vergano per “Il tempo che ci vuole“, Tecla Insolia per “L’arte della gioia“, Celeste Dalla Porta per “Parthenope” e Martina Scrinzi per “Vermiglio“. A queste si aggiungono Valeria Bruni Tedeschi, in corsa per “L’arte della gioia“, Sabrina Ferilli per “Vermiglio” e Barbora Bobulova per “Il colibrì“. La varietà di talenti in gara rende questa edizione dei David di Donatello particolarmente interessante e ricca di sorprese.

Premi speciali e ospiti d’onore

Tra i premi speciali, Pupi Avati riceverà il Premio alla carriera, un riconoscimento che celebra il suo contributo duraturo al cinema italiano. Anche Ornella Muti e il giovane attore Timothée Chalamet sono attesi sul palco per ricevere il David Speciale, un premio che sottolinea l’importanza della loro presenza nel panorama cinematografico contemporaneo. La presenza di Chalamet, in particolare, ha suscitato grande entusiasmo tra i fan e gli appassionati del cinema.

Le presenze di spicco

Tra i volti noti che hanno partecipato alla cerimonia, Beppe Fiorello ha fatto il suo ingresso accompagnato dalla figlia Anita, mentre Elio Germano è considerato uno dei favoriti per la vittoria grazie alla sua interpretazione in “Berlinguer – La grande ambizione“. Non lontano, Francesco Gheghi, candidato per “Familia“, e Valeria Golino, regista de “L’arte della gioia“, hanno sfilato sul red carpet, contribuendo a rendere la serata ancora più memorabile.

La cerimonia dei David di Donatello si conferma, quindi, come un evento imperdibile per tutti gli appassionati di cinema, un momento di celebrazione e riconoscimento per il talento e la creatività che caratterizzano il panorama cinematografico italiano.

