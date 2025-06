I cesaroni tornano in tv: il revival atteso al festival della serialità di rimini e riccione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’Italian Global Series Festival, che si svolgerà dal 21 al 28 giugno tra Rimini e Riccione, rappresenta il palcoscenico ideale per il ritorno di una delle serie più amate della televisione italiana: I Cesaroni. Marco Spagnoli, direttore artistico dell’evento, ha aperto la kermesse con un omaggio al gruppo che ha segnato un’epoca e che ora torna a far parlare di sé dopo oltre un decennio. Le riprese della nuova stagione sono in corso a Roma, ma il cast e i produttori hanno scelto di recarsi sulla Riviera Romagnola per condividere dettagli e anticipazioni sui nuovi episodi.

La genesi del revival: un progetto atteso

La produttrice Verdiana Bixio ha spiegato che I Cesaroni sono nati da un’idea del padre Carlo nel 2006, un periodo in cui le serie televisive non avevano ancora raggiunto la centralità che hanno oggi. “Sono stati una deflagrazione all’interno della tv italiana”, ha affermato, sottolineando come la serie sia diventata un vero e proprio brand per Mediaset. Con il passare degli anni, diversi sceneggiatori e registi si sono alternati nel progetto, ma ora il compito di dirigere è passato a Claudio Amendola, che per la prima volta si trova dietro la macchina da presa per la serie.

Bixio ha anche rivelato che il team ha mantenuto un forte legame con i fan, ricevendo nel corso degli anni numerose sceneggiature da parte loro. “Ci ha convinto Claudio a tornare su questo progetto con il grido di ‘Ripijamose Roma’”, ha aggiunto, evidenziando come il lavoro sia stato svolto con grande rispetto per la storia della serie. La scrittura delle sceneggiature è iniziata solo dopo un anno di lavoro sul soggetto, dimostrando l’impegno profuso nel progetto.

Un cerchio che si chiude: il legame con il passato

Daniele Cesarano, Head of Drama di Mediaset, ha condiviso la sua esperienza personale legata alla serie, ricordando come, durante il Fiction Fest, avesse premiato la seconda stagione de I Cesaroni. “Questo reboot rappresenta una sorta di cerchio che si chiude proprio all’Italian Global Series Festival“, ha dichiarato, esprimendo la sua preoccupazione per la responsabilità di non rovinare il ricordo che i fan hanno della serie originale. La ricerca di una storia convincente ha richiesto tempo e dedizione, ma alla fine il team è riuscito a trovare un prodotto onesto e di intrattenimento.

Claudio Amendola, che ha assunto anche il ruolo di regista, ha espresso il suo entusiasmo per il progetto, definendo I Cesaroni come “la cosa più divertente che ho fatto nella mia carriera”. Ha sottolineato l’importanza di mantenere un approccio generalista nella regia, per attrarre il pubblico più ampio possibile. Amendola ha anche rivelato che il cast ha ritrovato un’atmosfera di divertimento durante le riprese, nonostante le sfide legate al lavoro.

Il ricordo di Antonello Fassari e le assenze nel cast

Durante l’incontro, Amendola ha voluto ricordare Antonello Fassari, interprete del fratello Cesare, recentemente scomparso. “Abbiamo sperato che potesse essere con noi fino all’ultimo”, ha detto, rivelando che la nuova stagione sarà dedicata a lui. Nonostante la sua assenza, il team ha deciso di includere un tributo significativo all’interno della narrazione, senza però rivelare ulteriori dettagli per non rovinare la sorpresa ai fan.

Amendola ha anche chiarito le assenze di alcuni membri storici del cast, come Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi e Max Tortora. “I loro personaggi erano già usciti di scena nelle ultime stagioni della serie originale”, ha spiegato, sottolineando che la decisione non è stata presa per volontà del team, ma è stata una scelta artistica legittima. Tuttavia, le porte rimangono aperte per un eventuale ritorno in futuro.

Per sostituire le assenze, sono stati ingaggiati Lucia Ocone e Ricky Memphis, con Amendola che ha scherzato sulla loro presenza, affermando che Memphis non aveva mai partecipato come guest in nessuna stagione precedente. “La sua risposta alla mia telefonata è stata ‘Quando cominciamo?'”, ha raccontato Amendola, evidenziando l’entusiasmo del nuovo cast.

Il ritorno dei personaggi storici e le nuove dinamiche

Il cast originale non manca di tornare, con i tre figli di Giulio che riprendono i loro ruoli. Federico Russo, che interpretava il piccolo Rudy, ha ora un ruolo più maturo e significativo. “Aspettavo questo momento da sempre e non mi poteva capitare qualcosa di meglio”, ha dichiarato. Marco, il primogenito, ha assunto un ruolo di maggiore responsabilità, mentre Ludovico Fremont ha ritrovato Walter, dimostrando una crescita come attore.

Elda Alvigini, che interpreta Stefania, ha espresso la sua gioia nel tornare a vestire i panni del personaggio. “Ci ha regalato pagine di estrema comicità e sentimento”, ha affermato, sottolineando l’importanza della sua amicizia con Giulio. La sua evoluzione come personaggio sarà centrale nella nuova stagione, portando con sé un mix di saggezza e comicità.

Le new entry e le tematiche attuali

Il revival de I Cesaroni introduce anche nuovi personaggi e tematiche attuali. Andrea Arru interpreta Olmo, un ragazzo nello spettro dell’autismo, portando una nuova prospettiva alla narrazione. “Volevamo raccontare un ragazzo non esattamente come tutti gli altri”, ha spiegato Amendola, sottolineando l’importanza di affrontare temi spinosi con sensibilità.

Lucia Ocone interpreta Livia, una donna in carriera che entra in conflitto con Giulio. La chimica tra i due attori è palpabile, e il loro rapporto evolve nel corso della serie. Ricky Memphis, nel ruolo del consuocero di Giulio, ha accettato il ruolo con entusiasmo, mentre Valentina Bivona interpreta Marta, la figlia di Marco ed Eva, portando una nuova generazione nella storia.

Anticipazioni sulla trama e sulla messa in onda

I nuovi episodi de I Cesaroni saranno dodici, suddivisi in sei prime serate su Canale 5. La messa in onda è prevista tra l’autunno e la primavera, e Verdiana Bixio ha già espresso l’intenzione di pianificare ulteriori stagioni. “Io e Claudio siamo appassionati e lungimiranti, stiamo seminando il futuro dei Cesaroni“, ha dichiarato.

Amendola ha aggiunto che, sebbene ci siano già richieste per una seconda stagione, l’obiettivo principale è portare a termine la prima nel migliore dei modi. Con un mix di nostalgia e freschezza, il revival promette di attrarre sia i fan storici che nuove generazioni, continuando a scrivere la storia di una delle serie più amate della televisione italiana.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!