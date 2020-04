Per la seconda volta, dopo “Angels in America” del 2004, Al Pacino torna protagonista di una serie tv con “Hunters” di Amazon Prime. A spiccare è anche Jordan Peele come produttore esecutivo, un regista che con “Noi” aveva già evidenziato il suo interesse nel trattare temi sociali e politici, senza rinunciare all’elemento comico.

Hunters - Recensione: una riscrittura della Storia in chiave pulp

“Hunters” adotta uno sguardo che alterna ironia a momenti drammatici con una certa dose di splatter, uno stile tarantiniano che si diverte a riprendere fatti reali per giocare con la Storia e riscriverla, lasciando libero spazio al politicamente scorretto.

La serie è ambientata nell’America della fine degli anni Settanta e vede protagonista Jonah. Dopo essere rimasto solo in seguito alla perdita della sua safta (nonna in ebraico), una donna sopravvissuta all’Olocausto ma vittima di un misterioso omicidio, il giovane viene preso sotto l’ala protettrice del facoltoso Meyer Offerman (interpretato da Al Pacino), che lo indirizza verso la strada della vendetta.

Quest’ultimo infatti è al capo dei cacciatori, giustizieri che hanno deciso di stanare e punire i nazisti che, dopo la Seconda Guerra mondiale sono riusciti a infiltrarsi negli Stati Uniti, complice il governo che in cambio della pulizia della loro fedina penale, ha ingaggiato le menti più brillanti del Terzo Reich nella lotta contro i sovietici.

Questo gruppo piuttosto eterogeneo e improbabile, composto da una coppia anziana sopravvissuta ai campi, una giovane madre nera, un attore fallito, un veterano di guerra e una suora, seguono il motto biblico “occhio per occhio”, non limitandosi a eliminare i nemici, ma facendo loro provare sulla propria pelle le stesse atrocità di cui si sono macchiati durante la guerra, in una legge del contrappasso che non ammette pietà o perdono.

A mettersi in mezzo in questo scontro interviene l’agente dell’FBI Millie, che, indagando su alcuni anziani assassinati, scopre che sono collegati al regime nazista.

Il senso di responsabilità di chi è sopravvissuto

Inizialmente quello tra Jonah e Meyer è un confronto tra due generazioni di ebrei divise da una profonda differenza: da una parte coloro che hanno vissuto l’Olocausto, dall’altra chi ne ha sentito parlare soltanto attraverso i racconti dei propri familiari, sopravvissuti ma segnati da quella terribile esperienza.

Alcuni flashback mostrano scene ambientate ad Auschwitz raccontando alcuni episodi di tortura. Non si tratta però di fatti realmente accaduti e per questo non sono mancate le polemiche. Alcuni infatti non hanno apprezzato la scelta di inserire alcuni atti di sadismo inventati dal momento che la Storia purtroppo non mancava di tanti orrori documentati. In realtà queste scene dimostrano come la mente umana sia capace di commettere atrocità che sfidano l’immaginazione, al punto che a volte non è subito chiaro cosa sia accaduto realmente e cosa invece sia frutto della fantasia.

Gli ebrei però non sono i soli in cerca di vendetta. I nazisti infatti devono nascondere il proprio passato, sentendo nella loro follia di superiorità di essere passati dalla parte dei carnefici a quella dei perseguitati, e così tramano la rinascita del Reich. Questi nostalgici vivono comunque una vita agiata essendo riusciti a integrarsi molto bene all’interno della società americana, complice il razzismo di cui gli statunitensi non sono di certo esenti.

Non mancano le critiche a un’America che, oltre ad aver liberato i prigionieri, ha fatto lo stesso con alcuni scienziati nazisti, anteponendo gli interessi politici alla necessità di una punizione esemplare per quei mostri.

Il lato ambiguo dei supereroi fatti di sangue e non d'inchiostro

La serie ha uno stile accattivante e inserisce alcuni momenti extradiegetici, in cui tramite spot o giochi televisivi mostra come quei sentimenti fatti di odio, pregiudizio e ignoranza, che sono stati alla base della persecuzione degli ebrei, ancora esistono. E lo fa con uno humor inquietante ma ben riuscito.

Al contrario certi monologhi talvolta risultano un po’ pesanti e troppo costruiti. Ma soprattutto alcuni colpi di scena finali appaiono forzati e non ben nascosti all’interno della narrazione, così da risultare posticci durante il loro svelamento. In generale l’opera tende a calcare la mano in alcuni momenti drammatici, senza che ce ne sia la necessità. Le puntate, abbastanza corpose, alternano momenti più riusciti ad altri in cui il ritmo si fa più lento. Nonostante questo “Hunters” resta sicuramente un prodotto interessante e con una certa cura estetica.

Non mancano, inoltre, alcuni parallelismi con il mondo dei supereroi. Jonah infatti lavora in una fumetteria ed è un appassionato di questo genere di storie. Il 1977 inoltre è l’anno in cui è uscito il primo “Star Wars” e in una delle primissime scene si vede il protagonista uscire dal cinema subito dopo la visione del film insieme ai suoi amici. Il giovane cerca di spiegare il punto di vista di Dart Fener, cresciuto in un mondo che lo ha spinto a credere di star facendo la cosa giusta. Un tipo di ragionamento però che rischia di giustificare i crimini commessi all'interno di società come quella nazista, ma più in generale di assottigliare le differenze tra buoni e cattivi.

Ciò si ricollega soprattutto al cambiamento di Jonah. Inizialmente fragile e impaurito dai metodi utilizzati dal gruppo, il giovane finirà per abbracciare la convinzione, pericolosa, che se la giustizia non garantisce la punizione dei colpevoli, il modo migliore è pensarci da soli. Inoltre se nelle prime puntate per lui la partecipazione al gruppo è soprattutto una questione personale, in seguito capisce che si tratta di qualcosa di molto più grande, e dopo qualche turbamento decide di prenderne parte. Ma è proprio così che pian piano finisce per restare impigliato in alcuni modi di fare, che sebbene lui stia dalla parte giusta, lo avvicinano ai mostri che deve punire.

Maria Concetta Fontana