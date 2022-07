Hunt Club: Mena Suvari e Mickey Rourke nel cast del nuovo thriller d’azione

Mena Suvari (“American Beauty”) e Mickey Rourke (“The Wrestler”) reciteranno insieme a Casper Van Dien (“Monsters of California”), Maya Stojan (“Newness”), Will Peltz (“13 Minutes”) e Jessica Belkin (“The Orville”) nel thriller d’azione Hunt Club, che ha terminato la produzione in Mississippi.

“Hunt Club” con il westler più famoso del cinema

Sinossi: Il film della regista Elizabeth Blake-Thomas è incentrato su un gruppo di cacciatori maschi che attirano abitualmente le donne sulla loro isola con la possibilità di vincere 100.000 in una caccia, solo per scoprire di essere la preda. Ma questa volta, gli uomini si scontrano con le tre ragazze sbagliate e ne subiscono le conseguenze.

“Hunt Club” è stato scritto da David Lipper e John F. Saunders. Lipper e Robert A. Daly Jr. stanno producendo sotto il loro marchio Latigo Films, insieme a Mark Lester, Keli Price e Kipp Tribble. Kimberly Hines è la produttrice esecutiva del film.

Suvari è una candidata al BAFTA Award, nota per i ruoli nel film vincitore del premio Best Picture di Sam Mendes, “American Beauty”, e nel franchise di “American Pie” della Universal. La prossima volta la vedremo nel film horror di Kevin Lewis “The Accursed”, nel dramma di Sean McNamara Reagan con Dennis Quaid, nel thriller di James Rowe Breakwater con Dermot Mulroney, nel thriller di fantascienza di Michael Ryan “The Dresden Sun” con Christina Ricci e nel thriller di George Henry “Horton Anne, Con amore”.

L’attrice di “American Beauty” torna a farci sognare

Rourke è stato nominato all’Oscar nel 2009 per il suo ruolo da protagonista in “The Wrestler” di Darren Aronofsky. Per il resto è meglio conosciuto per i ruoli in film che vanno da “Sin City”, “Angel Heart” e “Iron Man 2″ a “Diner” e “Body Heat”. I prossimi per l’attore sono film tra cui l’azione “Action 8” con Dermot Mulroney e Dolph Lundgren, il dramma di Roman Polanski “The Palace” con John Cleese, il thriller d’azione di Lipper Murder at Hollow Creek, il thriller horror “3 Days Rising” con Ice-T e Peter Greene e i thriller “Jade” e “Replica”.

Peltz è già apparso in film tra cui “13 Minutes”, “Sierra Burgess Is a Loser”, “Men”, “Women & Children” e “Unfriended”, solo per citarne alcuni. I suoi crediti televisivi includono Manifest, Euphoria ed Entourage. Presto apparirà anche nella commedia di Robin Givens “The Nana Project”, nella commedia di Melissa Miller Costanzo “The List”, nel thriller horror di Remy Grillo Man’s Son, nel dramma di Nicola Peltz Lola James e nel dramma di Michael Easterling e Jaala Ruffman Deltopia.

Belkin è apparso in film come “Wish I Was Here”, così come in serie come “The Orville”, “American Housewife” e “Just Add Magic”. La vedremo poi nel film drammatico di Jeffrey Ikahn “Candy Flip” e nel film di hockey di John Montague “Way of the Warriors”.

La trama ci sembra interessante, speriamo non così “misogina” come potrebbe suggerire, ma contiamo Chew così non sarà. Vi terremo aggiornati.

Fonte: Deadline

Mina Franza

6/06/2022