Hunger Games: nel prequel Josh Andrés Rivera

Secondo quanto riportato da The Wrap, Josh Andrés Rivera si è unito al cast di “The Ballad of Songbirds and Snakes” titolo di Lionsgate che di “Hunger Games” è il prequel.

H unger Games: un nuovo nome nel prequel

Josh Andrés Rivera è entrato a far parte di “The Ballad of Songbirds and Snakes” che già vanta la presenza di nomi come Tom Blyth e Rachel Zegler. L’attore interpreterà Sejanus Plinth, mentore di un tributo del Distretto 2 e amico fidato del giovane Coriolanus Snow, che sarà interpretato da Tom Blyth. Rivera tornerà a dividere il set con la co-protagonista di “West Side Story” Rachel Zegler, che interpreterà Lucy Grey, la ragazza tributo del povero Distretto 12.

Il film, tratto del romanzo di Suzanne Collins, debutterà nelle sale di tutto il mondo il 17 novembre 2023. “Hunger Games” ha meritato un prequel grazie agli oltre 3 miliardi di dollari guadagnati nel mondo dal franchise con i suoi quattro film.

Francis Lawrence, che ha diretto tre dei quattro lavori (“Hunger Games: La ragazza di fuoco”, 2013, “Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 1”, 2014 e “Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 2”, 2015) tornerà dietro la macchina da presa con la produttrice del franchise Nina Jacobson e il suo partner Brad Simpson come produttori. Lawrence figura inoltre in veste di produttore. Collins, Tim Palen e Jim Miller sono i produttori esecutivi. Michael Lesslie ha scritto l’ultima bozza della sceneggiatura.

Questa la sinossi ufficiale:

“Anni prima che diventasse il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l’ultima speranza per il suo lignaggio in via di estinzione, una famiglia un tempo orgogliosa che è caduta in disgrazia nel dopoguerra Campidoglio. Con l’avvicinarsi della decima edizione di Hunger Games, il giovane Snow è allarmato quando viene assegnato al mentore Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del Distretto 12. Ma, dopo che Lucy Grey attira tutta l’attenzione di Panem cantando con aria di sfida durante la cerimonia della mietitura, Snow pensa che potrebbe essere in grado di ribaltare le probabilità a loro favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e la ritrovata competenza politica, la corsa contro il tempo di Snow e Lucy per sopravvivere rivelerà alla fine chi è un uccello canoro e chi è un serpente”.

Oltre a questo progetto Rivera reciterà nell’adattamento di Susanna Fogel di “Cat Person”. L’attore è rappresentato da Paradigm, Silver Lining Entertainment e Jackoway Austen.

Roberta Rosella

16/06/2022