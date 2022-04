Hunger Games: in produzione il prequel, sconosciuto il cast

S’intitola “Ballata dell’usignolo e del serpente“, come il romanzo di Suzanne Collins, il prequel di “Hunger Games”, di cui ancora non è stato svelato il cast.

Lionsgate e il prequel di “Hunger Games” al CinemaCon

Giornate importanti quelle del CinemaCon di Las Vegas in cui vengono rivelate nuove importanti produzioni. Tra gli eventi di ieri, merita menzione quello di Lionsgate che ha presentato un teaser per il prequel di “Hunger Games” dal titolo “Ballata dell’usignolo e del serpente”.

La clip in realtà non ha mostrato immagini del film, che è attualmente in produzione, né ha rivelato il cast della pellicola, ma si è limitata a darci una panoramica su inquadrature sorprendenti di rami di alberi ghiacciati, con la prevalenza del color oro, con il seguente testo: “Il mondo scoprirà… chi è un usignolo… e chi è un serpente”.

Lionsgate ha anche annunciato che “Ballata dell’usignolo e del serpente” uscirà nelle sale il 17 novembre 2023.

Le avventure del prequel

La storia di “The Ballad of Songbirds and Snakes” si svolge decenni prima delle avventure di Katniss Everdeen ed ha per protagonista il giovane Coriolanus Snow, ancora innocuo, che alla fine diventa il tirannico presidente di Panem.

Francis Lawrence, veterano di “Hunger Games”, è tornato alla regia, da una sceneggiatura di Michael Arndt (“Catching Fire”).

La trilogia distopica di Suzanne Collins è stata pubblicata per la prima volta nel 2008 e successivamente sviluppata in quattro film. Insieme hanno generato 3 miliardi di dollari al botteghino mondiale e hanno reso Jennifer Lawrence una star a livello internazionale. La Collins ha scritto un romanzo prequel, uscito nel maggio del 2020, sui primi giorni di “Hunger Games”. Prima della pubblicazione del libro, la Lionsgate ha annunciato l’intenzione di trasformare la storia in un lungometraggio.

La trilogia originale, ambientata nel post-apocalittico Panem, inizia quando Katniss Everdeen si offre volontaria come tributo per prendere il posto della sorella minore all’annuale Hunger Games, un evento televisivo in cui gli adolescenti vengono scelti tramite una lotteria per combattere fino alla morte. Insieme a Jennifer Lawrence, hanno fatto parte del cast Josh Hutcherson nei panni di Peeta Mellark, Liam Hemsworth nei panni di Gale Hawthorne, Woody Harrelson nei panni di Haymitch Abernathy, Elizabeth Banks nei panni di Effie Trinket e Donald Sutherland nei panni del presidente Coriolanus Snow.

Fonte: Variety

Roberta Rosella

29/04/2022