Titolo originale: The Hunger Games : The Ballad of Songbirds and Snakes

Regia: Francis Lawrence

Cast: Tom Blyth, Rachel Zegler, Nick Benson, Laurel Marsden, Lilly Cooper, Hunter Schafer, Luna Steeples, Hiroki Berrecloth

Genere: azione, avventura, drammatico

Durata: n/d

Produzione: USA, 2023

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 17 novembre 2023

"Hunger Games - Ballata dell'usignolo e del serpente" è un film diretto da Francis Lawrence, prequel del franchise di successo, ambientato 64 anni prima di "Hunger Games" del 2012. Il film è distribuito nelle sale italiane da Universal Pictures.

Hunger Games: Ballata dell'usignolo e del serpente: la trama

La pellicola sarà incentrata sulle vicende della famiglia Snow, caduta in disgrazia nel Campidoglio del dopoguerra. Con l'avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Coriolanus Snow, che è molto lontano da quella che sarà la sua personalità nei panni del tirannico presidente di Panem, si innamora di Lucy Grey Baird (Zegler), una ragazza tributo del Distretto 12 di cui è mentore.

Il cast

In "The Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente" Tom Blyth interpreta Coriolanus Snow; Rachel Zegler veste i panni di Lucy Grey Baird; Nick Benson è Jessup, il tributo del Distretto 12; Laurel Marsden ricopre il ruolo di Mayfair Lipp, che mette il nome della protagonista in lizza per gli Hunger Games; Lilly Cooper è Arachne Crane, mentore di un tributo del Distretto 10; Luna Steeples veste i panni di Dill, tributo del Distretto 11; Hunter Schafer è Tigris Snow, cugina e confidente di Coriolanus; Hiroki Berrecloth è Treech, tributo del Distretto 7.